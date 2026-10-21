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Fon soruşturması kapsamında gündeme gelen İnan Altınbaş'ın hayatı, iş dünyasındaki görevleri ve aile yaşamı merak konusu oldu. Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarılırken kardeşi İnan Altınbaş'ın da soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Gelişmenin ardından İnan Altınbaş'ın kim olduğu, hangi alanlarda faaliyet gösterdiği, kaç yaşında olduğu ve eşinin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, İnan Altınbaş kimdir, ne iş yapıyor? İnan (İmam) Altınbaş kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar...

İNAN ALTINBAŞ KİMDİR?

İnan Altınbaş, kuyumculuk ve mücevherat sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanıdır. Mehmet Altınbaş'ın oğlu olan Altınbaş, 1965 yılında Gaziantep'in Araban ilçesinde dünyaya geldi. İş hayatına genç yaşta başlayan Altınbaş, aile şirketinde görev alarak kuyumculuk sektöründe çalışmaya başladı. İlerleyen yıllarda farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin yönetiminde de yer aldı.

Altınbaş, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. İş yaşamının yanı sıra eğitim, ihracat ve kuyumculuk sektöründeki çeşitli kuruluşlarda da sorumluluk üstlendi. Geçmişte Göztepe Spor Kulübü başkanlığı görevini de yürüten İnan Altınbaş, 21 Ekim 2026'da gündeme gelen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla yeniden kamuoyunun dikkatini çekti.

İNAN ALTINBAŞ NE İŞ YAPIYOR?

İnan Altınbaş, kuyumculuk ve mücevherat başta olmak üzere finans, enerji, lojistik, gayrimenkul ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin yönetiminde görev aldı. Altınbaş ailesinin ticari faaliyetlerini sürdürdüğü şirketlerde yöneticilik yapan Altınbaş, farklı sektörlerdeki yatırımların yönetim süreçlerinde yer aldı.

Altınbaş'ın faaliyet gösterdiği alanlar arasında Altınbaş Mücevherat, Assos Pırlanta ve Onsa gibi kuyumculuk sektörü markaları bulunuyor. Finans alanında Creditwest, enerji sektöründe Alpet ve Atak Madeni Yağlar, lojistik alanında ise Transal Denizcilik, paylaşılan biyografisinde yer alan şirketler arasında sıralanıyor.

İş dünyasındaki görevlerinin yanı sıra çeşitli meslek kuruluşlarında da sorumluluk üstlenen Altınbaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı ve yürütme kurulu üyeliği yaptı. İstanbul Değerli Maden ve Metaller İhracatçıları Birliği'nin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi. Ayrıca Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde Türk-Arnavut İş Konseyi Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

İNAN ALTINBAŞ KAÇ YAŞINDA?

İnan Altınbaş, 1965 yılında doğdu. Doğum yılı esas alındığında 2026 yılı itibarıyla 60 yaşındadır.

İNAN ALTINBAŞ NERELİ?

İnan Altınbaş, Gaziantep'in Araban ilçesinde dünyaya geldi. Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren Altınbaş ailesinin bir üyesi olan Altınbaş, genç yaşlarda aile mesleğine yönelerek iş hayatına adım attı. Ailenin ticari faaliyetlerinin gelişmesiyle birlikte farklı sektörlerdeki şirketlerin yönetiminde de görev aldı.

İNAN ALTINBAŞ EŞİ KİM?

İnan Altınbaş'ın evli olduğu ve iki çocuk babası olduğu bilgisi paylaşılıyor.