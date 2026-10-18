İMOGA'nın kurucusu Süleyman Saim Tekcan kimdir? 86 yaşında ölen baskı sanatçısının cenazesi ne zaman, nerede?

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Süleyman Saim Tekcan'ın 1970'lerin sonunda geliştirdiği ıslak baskı yöntemi, bugün kendi adıyla "Tekcan tekniği" olarak biliniyor. Özgün baskıyı Türkiye'de üniversite atölyelerine taşıyan sanatçı 86 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini 18 Ekim 2026'da ailesi, sanatçının sosyal medya hesabından duyurdu.

AİLESİ NE DEDİ?

Ailenin paylaşımında Tekcan için "Ömrünü sanata ve insana hizmete adamış büyük ustayı sevgi ve saygıyla uğurluyoruz" ifadesi yer aldı. Ölüm nedeni açıklanmadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı da resmi hesabından bir taziye mesajı yayımladı.

SÜLEYMAN SAİM TEKCAN KİMDİR?

Süleyman Saim Tekcan, ressam ve baskı sanatçısıydı; hayatının büyük bölümünde akademide ders verdi. 6 Ekim 1940'ta Trabzon'da doğdu. 1961'de Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nü bitirdi. Mezun olduğu yıl Artvin Öğretmen Okulu'nda ders vermeye başladı; Erzurum ve Trabzon'daki öğretmen okullarında da çalıştı.

İSTANBUL'DA KURDUĞU ATÖLYELER

1968'de İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü'ne geçti ve 1975'e kadar orada kaldı. Okulun taşbaskı, serigrafi ve gravür atölyelerini o kurdu. 1970-1971'de özgün baskı üzerine araştırma yapmak için Almanya'ya gitti.

1975'te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde (bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) çalışmaya başladı. 1985'te profesör oldu. 1994-1995 yıllarında Güzel Sanatlar Fakültesi'nin dekanlığını yaptı. Emekli olduktan sonra 1996'da Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurucu dekanı oldu, 2007'de Işık Üniversitesi'nde de aynı fakültenin kuruluşunda yer aldı.

ATLAR, HARFLER VE ÇAMLICA

Tekcan'ın resimlerinde ve baskılarında en çok at figürü görülüyor. Geleneksel Türk sanatından, hat ve harflerden aldığı biçimleri baskı teknikleriyle birleştirdi. Cumhuriyet'in haberine göre 2024'te Gallery 11.17'de açılan "Dörtnala" sergisinde yağlıboya resimlerinin yanında bronz ve mermer heykelleri ile gravür baskıları da vardı.

Atölyesini Haziran 1977'de Kuyubaşı'ndan Söğütlüçeşme'ye taşıdı. 13 Ekim 1984'te Artess Çamlıca Sanat Evi'ni açtı.

İMOGA'NIN KURUCUSU

2004'te İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi'ni (İMOGA) kurdu ve müzenin kurucu, onursal yönetim kurulu başkanı oldu. 2008'de düzenlenen 1. Uluslararası Baskıresim Bienali'nin jüri başkanlığını üstlendi. 2022'de resim dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü aldı.

CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE?

Habertürk ve Takvim'in aktardığı bilgiye göre Tekcan için cenaze namazı 19 Ekim Pazartesi günü ikindi namazının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak. Sanatçı, Mahmut Şevket Paşa Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.