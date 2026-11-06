İlyas Kaya kimdir, ne iş yapıyor? Fatma Betül Sayan’ın eşi İlyas Kaya nereli, kürt mü, kaç yaşında, babası kim?

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanması, eşi İlyas Kaya'yı da gündeme taşıdı. Soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade veren İlyas Kaya hakkında imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi. Gelişmenin ardından çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı olan İlyas Kaya'nın hayatı, mesleği ve ailesi araştırılmaya başlandı. Peki, İlyas Kaya kimdir, ne iş yapıyor? Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya nereli, kaç yaşında, babası kim? İşte merak edilen biyografisi ve kariyerine ilişkin bilgiler...

İLYAS KAYA KİMDİR?

İlyas Kaya, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları alanında uzmanlaşmış bir doktor ve akademisyendir. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde görev yapan Kaya, çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

İLYAS KAYA NE İŞ YAPIYOR?

22 Ekim 1984 tarihinde Hakkari'de dünyaya gelen İlyas Kaya, 2026 yılı itibarıyla 41 yaşındadır. Tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde tamamlayan Kaya, mesleki kariyerini çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında geliştirdi.

İlyas Kaya, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşidir. Çift 2010 yılında evlenmiştir.

İLYAS KAYA NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İlyas Kaya, 22 Ekim 1984 tarihinde Hakkari'de doğdu. 2026 yılı itibarıyla 41 yaşında olan Kaya'nın ailesinin Hakkari'nin Durankaya beldesiyle bağlantısı bulunuyor.

İLYAS KAYA NE MEZUNU?

Kaya, ilk eğitim ve aile hayatının ardından üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimine başlayan Kaya, 2008 yılında mezun oldu.

Tıp eğitimini tamamladıktan sonra aynı fakültede Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimine başladı. 2013 yılında uzmanlık eğitimini tamamlayan Kaya, mesleki ve akademik çalışmalarını bu alanda sürdürdü.

İLYAS KAYA KÜRT MÜ?

İlyas Kaya'nın etnik kimliğine ilişkin doğrulanmış bir açıklama veya bilgi bulunmuyor. Kamuya açık biyografik bilgilerinde doğum yeri Hakkari olarak belirtiliyor. Ailesinin Hakkari'nin Durankaya beldesiyle bağlantısı ve babasının burada belediye başkanlığı yapmış olması da biyografisinde yer alan bilgiler arasında bulunuyor.

İLYAS KAYA'NIN BABASI KİM?

İlyas Kaya, tezinin teşekkür bölümünde annesi Nesibe Kaya ve babası Resul Kaya'ya teşekkür etti. Resul Kaya'nın kamuoyunda tanınmasının nedenlerinden biri ise Hakkari'nin Durankaya beldesinde belediye başkanlığı yapmış olması.

Resul Kaya, 2014 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Durankaya Belediye Başkan adayı olarak da seçim kayıtlarında yer aldı.

İLYAS KAYA'NIN ANNESİ KİM?

İlyas Kaya'nın annesinin adı Nesibe Kaya'dır. Annesinin ismi, Kaya'nın 2013 yılında hazırladığı uzmanlık tezinin ön sözünde yer alan teşekkür bölümünde bulunuyor.

İLYAS KAYA'NIN KARDEŞLERİ KİM?

İlyas Kaya'nın kardeşlerinin isimleri de 2013 yılında hazırladığı uzmanlık tezinin teşekkür bölümünde yer alıyor.

Kaya, tezinde kardeşleri Emel, Ebru, Şenol ve Hakan'a teşekkür etti. Buna göre İlyas Kaya'nın kardeşlerinin isimleri şöyle:

Emel Kaya

Ebru Kaya

Şenol Kaya

Hakan Kaya

Kardeşlerinin meslekleri ve özel yaşamlarına ilişkin doğrulanmış ayrıntılı bilgiler kamuya açık kaynaklarda bulunmuyor.

İLYAS KAYA'NIN EĞİTİMİ VE MESLEKİ KARİYERİ

İlyas Kaya, tıp eğitimini ve uzmanlık sürecini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde tamamladı. 2002 yılında başladığı tıp eğitiminden 2008 yılında mezun oldu. Aynı yıl Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimine başladı.

2013 yılında uzmanlık eğitimini tamamlayan Kaya, ardından uzman doktor olarak görev yaptı. Mesleki kariyerinin devamında akademik çalışmalara yönelen Kaya, 2018 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi bünyesinde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı.

İstanbul Üniversitesi'nin akademik kayıtlarında Dr. Öğr. Üyesi İlyas Kaya, İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli olarak yer alıyor.

Kaya'nın mesleki ve akademik çalışmaları çocuk ve ergen psikiyatrisi ile ruh sağlığı alanında yoğunlaşıyor.

İLYAS KAYA FATMA BETÜL SAYAN KAYA İLE NE ZAMAN EVLENDİ?

İlyas Kaya, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile 2010 yılında evlendi. Çiftin iki çocuğu bulunuyor.

İlyas Kaya'nın 2013 tarihli uzmanlık tezinin teşekkür bölümünde de aile hayatına ilişkin bilgilere rastlanıyor. Kaya, tezinde eşi Fatma Betül'e ve oğlu Ahmet Akif'e teşekkür etti.

İLYAS KAYA NEDEN GÜNDEMDE?

İlyas Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gündeme geldi.

Soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Kaya hakkında adli kontrol uygulanması talep edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tamamlanan işlemlerin ardından Kaya hakkında imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

Aynı soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ise Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlamalarıyla tutuklandı.

Böylece İlyas Kaya'nın mesleki kariyeri, ailesi ve özel hayatına ilişkin bilgiler de soruşturma sonrasında kamuoyunun araştırdığı konular arasına girdi.