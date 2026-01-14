İlkokulda teşekkür var mı, 4. sınıfta takdir, teşekkür veriliyor mu?

Özellikle 4. sınıfta okuyan öğrenciler için karne dönemi yaklaşırken "İlkokulda teşekkür var mı?", "4. sınıfta takdir, teşekkür alınıyor mu?" soruları sıkça gündeme geliyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mevzuatına göre ilkokulda başarı belgeleriyle ilgili tüm detaylar…

İLKOKULDA TEŞEKKÜR VE TAKDİR BELGESİ VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürürlükte olan yönetmeliklerine göre ilkokul kademesinde (1, 2, 3 ve 4. sınıflar) öğrencilere teşekkür veya takdir belgesi verilmemektedir. Teşekkür ve takdir belgeleri, resmi olarak yalnızca ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için uygulanmaktadır.

İlkokulda ölçme ve değerlendirme sistemi, öğrencileri belgeyle sıralamak ya da not ortalamasına göre ayırmak yerine; gelişimlerini izlemeye, olumlu davranış kazandırmaya ve öğrenme sürecini desteklemeye odaklanır. Bu nedenle ilkokulda karne notları bulunsa da, başarı belgeleri düzenlenmez.

4. SINIFTA TAKDİR VE TEŞEKKÜR VERİLİYOR MU?

Hayır, 4. sınıfta da takdir veya teşekkür belgesi verilmez. 4. sınıf, ilkokulun son sınıfı olmasına rağmen uygulama değişmez. Öğrenciler bu sınıfta da sadece karne alır.

Bazı veliler, 4. sınıfın ortaokula geçiş öncesi olması nedeniyle belge verildiğini düşünebilmektedir. Ancak bu bilgi doğru değildir. Takdir ve teşekkür belgeleri, ilk kez 5. sınıfta yani ortaokulda verilmeye başlanır.

İLKOKULDA BAŞARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

İlkokulda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimi farklı yöntemlerle değerlendirilir. Öğretmenler, öğrencilerin:

• Derslere katılımını

• Ödev sorumluluğunu

• Davranışlarını

• Sosyal ilişkilerini

• Öğrenme sürecindeki ilerlemesini

dikkate alarak notlandırma yapar. Bu değerlendirme, öğrenciyi motive etmeyi ve eksiklerini geliştirmeyi amaçlar. Not ortalamasına bağlı bir belge sistemi bulunmaz.

ÖĞRETMENLER TAKDİR VE TEŞEKKÜR YERİNE NE VERİYOR?

İlkokullarda resmi takdir ve teşekkür belgeleri yerine öğretmenler tarafından farklı motivasyon araçları kullanılabilir. Bunlar arasında:

• Başarı sertifikaları

• Katılım belgeleri

• Örnek öğrenci belgeleri

• Sözlü övgü ve geri bildirimler

yer alır. Bu belgeler MEB tarafından zorunlu tutulmaz ve resmi belge niteliği taşımaz. Amaç, öğrencilerin özgüvenini artırmak ve öğrenmeye olan ilgisini canlı tutmaktır.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR HANGİ SINIFTA BAŞLIYOR?

Takdir ve teşekkür belgeleri, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre 5. sınıftan itibaren verilmeye başlanır. Ortaokulda öğrenciler:

• 70,00 – 84,99 arası yıl sonu not ortalaması ile teşekkür belgesi,

• 85,00 ve üzeri yıl sonu not ortalaması ile takdir belgesi

almaya hak kazanır. Bu sistem ortaokul ve lise boyunca devam eder.

VELİLER İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMA

Uzmanlar, ilkokul döneminde belge odaklı bir beklenti yerine çocuğun öğrenme sürecine, mutluluğuna ve gelişimine odaklanılması gerektiğini vurguluyor. Bu yaş grubunda alınan notlardan çok, öğrencinin okula karşı tutumu ve temel becerileri kazanması daha büyük önem taşıyor.

Sonuç olarak; ilkokulda, 4. sınıf dahil olmak üzere teşekkür ve takdir belgesi verilmemektedir. Resmi başarı belgeleri ortaokul ile birlikte başlar. Karne dönemi yaklaşırken yanlış bilgilere itibar etmemek ve süreci doğru değerlendirmek, hem öğrenciler hem de veliler için büyük önem taşır.