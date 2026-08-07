İlkokul kayıtları ne zaman? 1. sınıflar ne zaman başlıyor? 2026-2027 adrese dayalı 1-5. sınıf kayıtları ne zaman alınacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde velilerin en çok araştırdığı konular arasında ilkokul ve ortaokul kayıt süreçleri yer alıyor. Yaz tatilinin devam ettiği bu dönemde özellikle 1. ve 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt işlemlerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı adrese dayalı yerleştirme sistemi kapsamında öğrencilerin kayıt işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilirken, yerleştirme sonuçları da erişime açıldı. İşte 2026-2027 eğitim yılı ilkokul ve ortaokul kayıt sürecine ilişkin resmi bilgiler...

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin kayıt işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın adrese dayalı yerleştirme sistemi doğrultusunda yürütülüyor.

Yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak yapılan otomatik yerleştirme sonuçları 3 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla erişime açıldı. Veliler, çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini bu tarihten itibaren e-Devlet Kapısı ile e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.

Adrese dayalı yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından kesin kayıt işlemleri ise 17 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Kayıt sürecinde öğrencilerin yerleştirildiği okul müdürlükleri tarafından verilen formlar doldurularak işlemler tamamlanacak.

1. SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eğitim öğretimde uygulanan 4+4+4 sistemi kapsamında öğrenciler eğitim hayatlarının ilk dört yılını ilkokulda sürdürüyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılında ilkokula başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra eğitim süreci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen akademik takvim doğrultusunda başlayacak. İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıtları adrese dayalı sistem üzerinden otomatik olarak oluşturulurken, velilerin ayrıca okul seçimi yapmasına gerek bulunmuyor.

Veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu e-Devlet ve e-Okul sistemleri üzerinden sorgulayabiliyor ve kesin kayıt sürecinde ilgili okul müdürlüğüne başvurarak gerekli işlemleri tamamlayabiliyor.

2026-2027 ADRESE DAYALI 1-5. SINIF KAYITLARI NE ZAMAN ALINACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için 1. sınıf ve 5. sınıf kayıtları, adrese dayalı yerleştirme sistemi kapsamında gerçekleştiriliyor.

Süreç şu şekilde ilerliyor:

3 Ağustos 2026: Adrese dayalı yerleştirme sonuçları erişime açıldı.

Veliler, öğrencilerin kayıtlı olduğu okulu e-Devlet Kapısı ve e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebiliyor.

17 Ağustos 2026: Kesin kayıt işlemleri başlayacak.

Kayıt işlemleri, öğrencinin yerleştirildiği okul müdürlüğünde verilen kayıt formunun doldurulmasıyla tamamlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı sistem kapsamında ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin kayıtları, yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak otomatik şekilde oluşturuluyor. Bu nedenle velilerin kayıt öncesinde okul tercihi yapmasına gerek bulunmuyor. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kesin kayıt işlemleri belirtilen tarihte ilgili okul müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor.