2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilkokula başlayacak öğrencilerin kayıt süreci gündemdeki yerini koruyor. 2026 ilkokul kayıtları, adrese dayalı kayıt sistemi kapsamında e-Okul üzerinden yürütülüyor. Öğrencilerin hangi okula yönlendirildiği ise veliler tarafından e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, İlkokul kayıtları başladı mı? MEB 2026-2027 1. sınıf kayıtları ne zaman? İşte detaylar...

İLKOKUL KAYITLARI BAŞLADI MI?

2026 ilkokul kayıtları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından temmuz ayında başlatılan adrese dayalı kayıt sistemi kapsamında gerçekleştiriliyor. Yeni kayıt işlemlerinde Ulusal Adres Veri Tabanı'ndaki yerleşim yeri bilgileri esas alınıyor ve öğrencilerin kayıt okulları e-Okul sistemi üzerinden belirleniyor.

Veliler, çocuklarının yönlendirildiği okulu e-Devlet Kapısı'nda yer alan “İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)” hizmetinden görüntüleyebiliyor. Söz konusu hizmet Millî Eğitim Bakanlığı tarafından e-Devlet üzerinden sunuluyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında ilkokul 1. sınıfların şubeleri ve sınıf öğretmenleri ile ortaokul 5. sınıfların şubelerinin belirlenmesine ilişkin işlemler de e-Okul sistemi üzerinden yürütülecek.

MEB 2026-2027 1. SINIF KAYITLARI NE ZAMAN?

MEB 2026-2027 1. sınıf kayıtları, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtların temmuz ayında başlamasına ilişkin düzenleme kapsamında yürütülüyor. Kayıt işlemlerinde öğrencilerin Ulusal Adres Veri Tabanı'ndaki yerleşim yeri adresleri dikkate alınıyor ve kayıt okulu e-Okul sistemi üzerinden belirleniyor.

Bu kapsamda velilerin ayrıca okul seçimi yapmasına gerek kalmadan, yerleşim yeri adresi doğrultusunda öğrencinin yönlendirildiği okul e-Devlet'teki e-Kayıt hizmeti üzerinden görülebiliyor.

İLKOKUL KAYIT YAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

2026-2027 eğitim öğretim yılında çocukların ilkokul 1. sınıfa kayıt durumları 30 Eylül 2026 tarihindeki ay yaşları esas alınarak belirleniyor. Buna göre kayıt şartları doğum tarihi ve çocuğun bu tarihteki ay yaşına göre değişiyor.

EYLÜL 2020 VE ÖNCESİNDE DOĞANLAR

Eylül 2020 ve öncesinde doğan çocuklar, 30 Eylül 2026 itibarıyla 72 ay ve üzerindeki yaş grubunda bulunuyor. Bu çocukların ilkokul 1. sınıfa kayıtları zorunlu olacak.

EKİM-ARALIK 2020 ARASINDA DOĞANLAR

Ekim-Aralık 2020 arasında doğan çocuklar 30 Eylül 2026 itibarıyla 69-71 aylık olacak. Bu çocukların ilkokula kayıtları yapılacak. Velinin yazılı talebiyle kayıt bir yıl ertelenebilecek ve çocuk okul öncesi eğitime devam edebilecek.

OCAK-MART 2021 ARASINDA DOĞANLAR

Ocak-Mart 2021 arasında doğan çocuklar 66-68 aylık olacak. Bu yaş grubundaki çocukların ilkokula başlaması zorunlu olmayacak. Velinin dilekçesiyle 1. sınıfa kayıt yaptırılabilecek veya çocuk okul öncesi eğitime devam edebilecek.

NİSAN 2021 VE SONRASINDA DOĞANLAR

Nisan 2021 ve sonrasında doğan çocuklar 65 ay ve altında olacak. Bu çocukların ilkokula kaydı yapılamayacak ve okul öncesi eğitime devam edebilecekler.

Böylece 2026-2027 eğitim öğretim yılında 1. sınıfa kayıt durumu, 30 Eylül 2026 tarihinde hesaplanan ay yaşına göre şekillenecek. 72 ay ve üzerindeki çocukların ilkokula başlaması zorunlu olurken 69-71 aylık çocuklar için veli dilekçesiyle erteleme, 66-68 aylık çocuklar için ise veli talebiyle 1. sınıfa başlama imkânı bulunuyor.

2026 ilkokul kayıtlarında öğrencinin kayıt okulunu öğrenmek isteyen veliler, e-Devlet Kapısı'ndaki Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmetini kullanabiliyor.