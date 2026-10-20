İlker Yağcıoğlu kimdir? Eski Fenerbahçeli Trabzonspor için ne dedi?

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Trabzonspor, Beşiktaş derbisinde yalnızca 10 orta yaptı. Maçı TRT Spor'da değerlendiren İlker Yağcıoğlu, Onuachu forvetteyken bu sayının 30 civarında olacağını söyledi ve takımın artık oyunu ayakla kurduğunu anlattı. Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı evinde 2-0 yendi; golleri Ozan Tufan ve Muhammed Salah attı.

İLKER YAĞCIOĞLU TRABZONSPOR İÇİN NE DEDİ?

İlker Yağcıoğlu, Trabzonspor'un ön bölgesinin, özellikle öne geçtiği ve rakibin risk aldığı maçlarda her takıma 3-4 gol atabileceğini söyledi. Franculino, Salah, Aral, sonradan oyuna giren Saviolo ve Muçi'yi tek tek övdü. Salah'ı takımın "beyni" diye tanımladı, Aral'ın da çok geliştiğini söyledi.

Yağcıoğlu'na göre Franculino'lu Trabzonspor, Onuachu'lu Trabzonspor'dan farklı oynuyor. Beşiktaş'ın aynı maçta 30 orta yaptığını hatırlattı, ama fazla ortayı da doğru bulmadığını ekledi.

İLKER YAĞCIOĞLU KİMDİR?

İlker Yağcıoğlu, 1990'larda Fenerbahçe'de oynayan eski milli futbolcu ve TRT Spor yorumcusu. Sağ bekti; 2003'te futbolu bıraktı.

Yorumlarında oyuncu ve hoca adı vermekten çekinmiyor. Fenerbahçe'nin Rizespor deplasmanında 3-0 kazandığı maçtan sonra Kerem Aktürkoğlu için "Kerem'in neden oynadığını hakikaten anlamıyorum" demiş, Oğuz Aydın'ın forma için önde olduğunu söylemişti. Bir dönem beIN Sports'un internet sitesinde köşe yazıları da yazdı.

İLKER YAĞCIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

İlker Yağcıoğlu 60 yaşında. 10 Mart 1966'da doğdu.

İLKER YAĞCIOĞLU NERELİ?

İlker Yağcıoğlu Sakaryalı. Adapazarı'nda doğdu, profesyonel kariyerine de memleketinin takımı Sakaryaspor'da başladı.

İLKER YAĞCIOĞLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

İlker Yağcıoğlu, Sakaryaspor, Aydınspor, Fenerbahçe, Kocaelispor, Sarıyer ve İstanbulspor formalarını giydi. 1986'da Sakaryaspor'da profesyonel oldu, 1990'da Aydınspor'a geçti ve 1992'de Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Kariyerinde Şampiyonlar Ligi'nde 6, UEFA Kupası'nda 6 maça çıktı. A Milli Takım forması da giydi. Fenerbahçe'den sonra Kocaelispor ve Sarıyer'de oynadı, kramponlarını 2003'te İstanbulspor'da astı.