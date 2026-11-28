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Kamuoyunda İlk Evim konut kredisi olarak bilinen finansman desteği için henüz resmi başvuru süreci başlamadı. İlk kez konut edineceklere yönelik kredi desteği içeren kanun teklifleri ise TBMM'de komisyonda bekliyor. İlk Evim kredisinde son durum, Meclis'teki teklifler ve merak edilen tüm detaylar haberimizde.

İLK EVİM KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

İlk Evim konut kredisinin ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin açıklanmış kesin bir tarih bulunmuyor. Başvuru takvimi ve kredinin kullanım koşulları henüz kesinleşmedi. Kampanyanın 2026 yılı içinde mi yoksa 2027 yılında mı hayata geçirileceği de belli değil.

İLK EVİM KREDİSİ ÇIKTI MI?

Hayır. İlk Evim konut kredisi için kasım ayının sonu itibarıyla resmi başvuru süreci başlamadı. Bu nedenle şu an için banka başvurusu yapmak ya da destekten yararlanmak mümkün değil.

İLK EVİM KREDİSİ MECLİS'TE Mİ?

TBMM'nin resmi internet sitesindeki kayıtlara göre ilk kez konut edineceklere yönelik kredi desteği içeren kanun teklifleri henüz komisyonda bulunuyor.

17 Haziran 2026'da Meclis Başkanlığına sunulan 2/3727 esas numaralı teklif, 18-35 yaş arasındaki ve kendisi, eşi veya çocukları adına konut bulunmayan gençlere devlet destekli konut finansmanı sağlanmasını amaçlıyor.

1 Temmuz 2026'da sunulan 2/3758 esas numaralı teklif ise ilk kez konut alacaklara kamu bankaları aracılığıyla düşük faizli kredi verilmesini öngörüyor. Bu teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bekliyor.

Meclise sunulan teklifler arasında düşük faizli konut kredisinin yanı sıra tapu harcı muafiyeti ve emlak vergisi istisnası gibi düzenlemeler de yer alıyor.

İLK EVİM KREDİSİ FAİZ ORANI NE KADAR?

Kamuoyunda İlk Evim konut kredisi için aylık yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade seçenekleri konuşuluyor. Ancak bu oranlar resmi olarak açıklanmadı. Yüzde 1,20 faiz oranı ve vade bilgileri henüz kesinleşmiş değil.

İLK EVİM KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

İlk Evim konut kredisinin kredi limiti, gelir sınırı, başvuru yöntemi ve kredi verecek bankalar henüz resmi olarak açıklanmadı. Başvuruların e-Devlet, kamu bankaları ya da diğer finans kuruluşları üzerinden mi yapılacağı da netleşmedi. Meclisteki tekliflerden birinde ise 18-35 yaş arasında olmak ve kendisi, eşi ya da çocukları adına konut bulunmamak şartları yer alıyor.

İLK EVİM KREDİSİ İÇİN AÇIKLAMA YAPILDI MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Bakan Murat Kurum tarafından kampanyanın başvuru takvimine ilişkin yakın zamanda yeni bir bilgilendirme yapılmadı. Kampanya hayata geçirildiğinde katılımcı bankaların, kredi limitlerinin ve değerlendirme koşullarının ayrıca duyurulması bekleniyor.