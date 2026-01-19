İdari izin; Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, valilikler veya ilgili kamu otoriteleri tarafından alınan karar doğrultusunda, çalışanların görevlerinden geçici olarak muaf tutulmasıdır. İdari izin ne demek, kimler idari izinli sayılır 2026? Özel sektör idari izinli sayılır mı, idari izin maaştan kesilir mi, yıllık izinden düşer mi?

İDARİ İZİN NEDİR? 2026 YILINDA İDARİ İZİNLİ SAYILANLAR KİMLER?

İdari izin, özellikle kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren ve belirli dönemlerde gündeme gelen bir uygulamadır. Resmi tatiller, bayramlar, doğal afetler, aşırı hava koşulları veya kamu yararı gerekçesiyle verilen idari izinler, çalışanların izinli sayılmasını sağlar. 2026 yılına girerken "İdari izin ne demek?", "Kimler idari izinli sayılır?" soruları yeniden merak edilmeye başlandı.

Bu haberde idari iznin anlamını, kapsamını ve 2026 yılında kimlerin idari izinli kabul edildiğini tüm yönleriyle ele alıyoruz.

İDARİ İZİN NE DEMEKTİR?

İdari izin; Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, valilikler veya ilgili kamu otoriteleri tarafından alınan karar doğrultusunda, çalışanların görevlerinden geçici olarak muaf tutulmasıdır. Bu izin türünde çalışanlar izinli sayılır ancak yıllık izinden düşülmez ve maaş kesintisi yapılmaz.

İdari izin, kanunda açıkça tanımlı bir izin türü olmamakla birlikte, idarenin takdir yetkisi kapsamında uygulanır. En çok dini ve milli bayramların hafta içine denk gelmesi, olağanüstü durumlar veya kamu düzenini ilgilendiren hallerde gündeme gelir.

2026 YILINDA İDARİ İZİN HANGİ DURUMLARDA VERİLİR?

2026 yılında idari izin verilmesi muhtemel durumlar genel olarak şu başlıklarda toplanır:

• Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi veya sonrası

• Resmi tatillerin hafta arasına denk gelmesi

• Yoğun kar yağışı, sel, deprem gibi doğal afetler

• Aşırı sıcak veya soğuk hava koşulları

• Kamu düzeni ve güvenliğiyle ilgili özel durumlar

• Cumhurbaşkanlığı veya valilik kararıyla ilan edilen özel günler

Bu durumlarda idari izin kararı ülke genelinde ya da il bazlı olarak alınabilir.

KİMLER İDARİ İZİNLİ SAYILIR?

İdari izin kararı alındığında genellikle aşağıdaki gruplar izinli kabul edilir:

KAMU PERSONELİ

• Bakanlıklarda çalışan memurlar

• Belediyeler ve bağlı kuruluşlarda görev yapanlar

• Üniversitelerde görevli akademik ve idari personel

• Kamu hastanelerinde çalışan personel (istisnalar hariç)

ÖZEL DURUMU OLAN ÇALIŞANLAR

Bazı idari izin kararlarında şu gruplar özellikle belirtilir:

• Hamile kamu çalışanları

• Engelli personel

• Kronik rahatsızlığı bulunanlar

• 0–6 yaş arası çocuğu olan anneler

Bu gruplar, idari izin kapsamı dışında kalan günlerde dahi izinli sayılabilir.

KİMLER İDARİ İZİN KAPSAMINDA DEĞİLDİR?

Her idari izin kararı tüm çalışanları kapsamaz. 2026 yılında da genel uygulama şu şekildedir:

• Sağlık hizmetlerinde acil ve nöbetçi personel

• Güvenlik güçleri (polis, jandarma)

• 112 Acil, itfaiye, AFAD gibi zorunlu hizmet birimleri

• Vardiya usulü çalışan kritik kamu personeli

Bu kişiler görevlerine devam eder ancak çoğu zaman idari izin sonrası telafi izni veya ek düzenlemeler yapılabilir.

ÖZEL SEKTÖRDE İDARİ İZİN VAR MI?

İdari izin, doğrudan kamu çalışanlarını kapsayan bir uygulamadır. Özel sektörde idari izin zorunlu değildir. Ancak bazı işverenler, kamuya paralel şekilde çalışanlarına izin verebilir.

Bu durum tamamen:

• İşverenin inisiyatifine

• İş sözleşmesine

• Toplu iş sözleşmesi hükümlerine

bağlıdır. Özel sektörde verilen bu izinler "idari izin" değil, idari kararla verilen ücretli izin olarak değerlendirilir.

İDARİ İZİN MAAŞ VE İZİN HAKKINI ETKİLER Mİ?

Hayır. İdari izin süresi boyunca:

• Maaşlar tam ödenir

• Yıllık izin hakkından düşülmez

• Ek ders, fazla mesai gibi ödemeler kurum uygulamasına göre değişebilir

Bu yönüyle idari izin, çalışanlar için hak kaybı oluşturmayan bir uygulamadır.

2026'DA İDARİ İZİN KARARLARI NASIL TAKİP EDİLİR?

İdari izin kararları genellikle şu kanallardan duyurulur:

• Cumhurbaşkanlığı resmi açıklamaları

• Resmî Gazete

• Valilik ve kaymakamlık duyuruları

• Bakanlıkların sosyal medya hesapları

Çalışanların, bağlı bulundukları kurumdan gelen resmi yazıları takip etmeleri önemlidir.