Son günlerde magazin gündemini sallayan gelişmelerin merkezinde, Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses ve ailesi yer alıyor. Tatlıses'in torunu Mert Tatlıses'in, dedesi İbrahim Tatlıses'in geçmişte babası Ahmet Tatlıses ile ilgili ortaya attığı iddialar büyük yankı uyandırdı. Bu tartışmaların ardından eski eşi Derya Tuna, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Peki ,İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna kimdir? Derya Tuna kaç yaşında, nereli? Detaylar...

İBRAHİM TATLISES'İN ESKİ EŞİ DERYA TUNA KİMDİR?

Türk magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Derya Tuna, İbrahim Tatlıses'in eski eşi olarak sıkça gündeme gelmektedir. 17 Temmuz 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Tuna, genç yaşta müzik ve sinema dünyasına adım atmıştır.

Derya Tuna, kariyerine şarkıcı olarak başlamış ve kısa süre içinde tanınmış bir isim olmuştur. İbrahim Tatlıses ile ilişkisi başladığında 18 yaşında olan Tuna, bu dönemde üç farklı sinema filminde rol alarak oyunculuk kariyerini de pekiştirmiştir. 2001 yılında İbrahim Tatlıses ile yollarını ayırdıktan sonra magazin dünyasındaki varlığını farklı alanlara taşımıştır.

2004 yılında Kanal D'de yayınlanan 4 Kadın Zamanı isimli programda yer alarak televizyon ekranına dönüş yapmış ve magazin dünyasında dikkat çeken çalışmalarını sürdürmüştür. Ayrıca bir magazin dergisinde köşe yazarlığı yaparak, hem deneyimlerini hem de gözlemlerini okuyucularıyla paylaşmıştır.

DERYA TUNA KAÇ YAŞINDA?

17 Temmuz 1965 doğumlu olan Derya Tuna, 2026 yılı itibarıyla 60 yaşındadır. 1983 yılında İbrahim Tatlıses ile birlikte olmaya başladığında sadece 18 yaşında olan Tuna, o dönemde hem genç bir şarkıcı hem de kariyerinin başlarında olan bir oyuncuydu.

DERYA TUNA NERELİ?

Derya Tuna, İstanbul doğumlu bir sanatçıdır. Türkiye'nin kültürel ve sanatsal merkezlerinden birinde dünyaya gelen Tuna, İstanbul'un sunduğu sanat olanakları sayesinde müzik ve sinema alanlarında erken yaşta kendini geliştirme fırsatı bulmuştur.

İBRAHİM TATLISES'E ESKİ EŞİ DERYA TUNA'DAN DESTEK GELDİ

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'in torunu Mert Tatlıses'in, dedesi İbrahim Tatlıses'in zamanında babası Ahmet Tatlıses'i vurdurmak için tetikçi tuttuğunu iddia eden sözleri magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Bu açıklamanın ardından eski eş Derya Tuna, İbrahim Tatlıses hakkında dikkat çekici ve olgun bir yorum yaptı. Tuna, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hepimizin hataları olabilir, bu yaşa başa bakmıyor. Bu konu ile ilgili bir tek bir şek söylemek istiyorum; keşke barış sağlasalar ve herkes iyi olsa. İbrahim Bey iyi bir baba, onu söylemek istiyorum."

Bu sözler, Tuna'nın geçmişe dair olgun ve yapıcı bir tavır sergilediğini, hassas konularda sakin bir yaklaşım benimsediğini ortaya koydu. Açıklamasıyla yeniden gündeme gelen Derya Tuna, magazin camiasında saygı gören bir figür olarak öne çıkmaktadır.