Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses, kariyerinin zirvesindeki başarıları ve unutulmaz eserlerinin yanı sıra özel yaşamında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kanal D'de yayınlanan ve Asiye Acar'ın sunduğu "Pazar Gezmesi" programında İzmir'deki evini ve yaşamını gözler önüne seren Tatlıses, hem aile içi kırgınlıklarını hem de yaşadığı ekonomik mağduriyeti samimiyetle paylaştı. Peki, İbrahim Tatlıses'i kim dolandırdı? İbrahim Tatlıses ne kadar dolandırıldı? Detaylar...

İBRAHİM TATLISES'İ KİM DOLANDIRDI?

İbrahim Tatlıses, İstanbul'dan İzmir'e taşınma kararını açıklarken yaşadığı hayal kırıklıklarını dile getirdi. "Vefasızlık gördüm" diyen sanatçı, yakın çevresinden ve aile üyelerinden beklentilerinin karşılanmadığını belirtti. Tatlıses, yaptığı açıklamada, dolandırıcılık olayının ayrıntılarına değinerek artık insanlara karşı daha temkinli olduğunu vurguladı.

"Merhametliyim ama vicdanım da bazı şeylere elvermiyor" sözleriyle hem tecrübelerinden hem de hayata karşı dikkatli duruşundan söz eden Tatlıses, dolandırıcılığa uğradığı süreci gizlemeden paylaştı. Ancak dolandırıcının kim olduğuna dair net bir isim vermedi, sadece yaşadığı mağduriyetin büyüklüğünü ve etkilerini anlattı.

İBRAHİM TATLISES NE KADAR DOLANDIRILDI?

İbrahim Tatlıses, ekonomik olarak ciddi bir darbe aldığını açıkladı. Sanatçı, yaşadığı dolandırıcılık olayında 4 milyon dolar zarara uğradığını belirterek, bu deneyim sonrası artık daha temkinli hareket ettiğini söyledi.

"Bende para bitmez, sadece azalır" ifadeleriyle hem mağduriyetini hem de güçlü duruşunu ortaya koyan Tatlıses, parasal kaybın hayatındaki etkisini kabullenmiş gibi görünüyor. Bu açıklama, ünlü sanatçının ekonomik konularda daha seçici ve dikkatli olacağını gösteriyor.

İBRAHİM TATLISES'İN AİLE İÇİ KIRGINLIKLARI

Yaşadığı ekonomik sorunların yanında Tatlıses, aile içi ilişkilerinde de kırgınlıklarını dile getirdi. Özellikle oğlu Ahmet Tatlı'nın Manisa'daki beş dairesini sattığını ancak kardeşlerine pay vermediğini ifade eden sanatçı, aile içi adaletsizlikten duyduğu üzüntüyü paylaştı.

Kızı Dilan Çıtak hakkında da açıklamalarda bulunan Tatlıses, "Başı sıkışınca 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım' diyor, başı sıkışmadığında 'Tanımıyorum' diyor" diyerek duygusal kırgınlığını ortaya koydu. "Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş" sözleri, aile içindeki sorunların boyutunu çarpıcı bir şekilde özetliyor.