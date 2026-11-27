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Türk sanat müziğinin bestekâr, ud sanatçısı ve yorumcularından Hüsnü Üstün, 26 Kasım 2026 tarihinde hayatını kaybetti. Vefat eden sanatçının ölüm haberi müzik dünyasında üzüntüyle karşılandı. Bir süredir gırtlak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Hüsnü Üstün'ün cenaze programı da belli oldu. Vefat haberinin ardından sanatçının hayatı, müzik kariyeri, bestelediği şarkılar ve ölüm nedeni merak edilmeye başlandı. Peki, Hüsnü Üstün neden öldü? Hüsnü Üstün kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar.

HÜSNÜ ÜSTÜN NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Hüsnü Üstün, bir süredir mücadele ettiği gırtlak kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 26 Kasım 2026 tarihinde hayatını kaybeden sanatçı, 70 yaşındaydı.

Hüsnü Üstün'ün vefat haberini müzik dünyasından Onur Akay duyurdu. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) de yayımladığı mesajla sanatçının hayatını kaybettiğini kamuoyuyla paylaştı.

HÜSNÜ ÜSTÜN KİMDİR?

Hüsnü Üstün, Türk sanat müziği alanında bestekâr, ud sanatçısı ve yorumcu kimliğiyle tanınan isimler arasında yer aldı. 1956 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Üstün, küçük yaşlarda başladığı müzik çalışmalarını uzun yıllar sürdürdü.

Türk musikisine besteleri ve ud icracılığıyla katkı sağlayan sanatçı, müzik eğitimini alanında önemli isimlerle geliştirdi. Özellikle Zeki Müren'in seslendirdiği besteleriyle de tanınan Üstün, Türk sanat müziği repertuvarına çeşitli eserler kazandırdı.

HÜSNÜ ÜSTÜN KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

1956 doğumlu Hüsnü Üstün, 26 Kasım 2026 tarihinde 70 yaşında hayatını kaybetti.

HÜSNÜ ÜSTÜN NERELİ?

Hüsnü Üstün, 1956 yılında İstanbul'da doğdu. Sanatçının doğum yeri İstanbul olarak bilinirken ailesinin memleketine ilişkin doğrulanmış ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor.

HÜSNÜ ÜSTÜN'ÜN MÜZİK EĞİTİMİ NASILDI?

Müzik eğitimine Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde Emin Olgan ile başlayan Hüsnü Üstün, daha sonra Kadıköy Musiki Cemiyeti'nde bestekâr Melahat Pars ile çalışmalarını sürdürdü.

1977 yılında konservatuvar eğitimine başlayan Üstün, burada Türk musikisinin önemli isimlerinden ders aldı. Sanatçının eğitim aldığı isimler arasında Bekir Sıtkı Sezgin, Cevdet Çağla, Halil Aksoy, Sadettin Heper ve Yavuz Özüstün yer aldı.

HÜSNÜ ÜSTÜN'ÜN İLK BESTESİ NE ZAMAN YAPILDI?

Hüsnü Üstün'ün bestecilik yolculuğu henüz çocuk yaşlarda başladı. Sanatçı, ilk Nihavend şarkısını 1969 yılında besteledi. Yaklaşık 13 yaşındayken ortaya koyduğu bu eser, müzik çalışmalarının erken döneminde besteciliğe de yöneldiğini gösterdi.

HÜSNÜ ÜSTÜN'ÜN BESTELERİNİ HANGİ SANATÇILAR SESLENDİRDİ?

Hüsnü Üstün'ün besteleri, Türk sanat müziğinin tanınmış yorumcuları tarafından seslendirildi. Bu isimlerin başında Zeki Müren geldi.

Zeki Müren'in yorumladığı eserleriyle daha geniş dinleyici kitlelerine ulaşan Üstün, bestecilik çalışmalarıyla Türk sanat müziği repertuvarında yer edindi.

HÜSNÜ ÜSTÜN HANGİ ŞARKILARI BESTELEDİ?

Hüsnü Üstün'ün bestelediği ve öne çıkan eserleri arasında şu şarkılar bulunuyor:

Gittiğinde Anladım

Böyle Kutlanırmış Hep Ayrılıklar

Sen Sevgini Bana Sakla

Kim Görecek Kim Bilecek

HÜSNÜ ÜSTÜN HANGİ MAKAMI OLUŞTURDU?

Hüsnü Üstün, bestecilik çalışmalarının yanı sıra Türk musikisi makamları üzerine yaptığı çalışmalarla da tanındı. Sanatçının, büyükannesinin adına ithafen Nadire makamı adıyla yeni bir makam oluşturduğu belirtiliyor.

HÜSNÜ ÜSTÜN NEREDE VEFAT ETTİ?

Hüsnü Üstün, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 26 Kasım 2026 tarihinde hayatını kaybetti. Bir süredir gırtlak kanseri tedavisi gören sanatçı, 70 yaşında yaşamını yitirdi.

HÜSNÜ ÜSTÜN'ÜN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDEN KALDIRILACAK?

Hüsnü Üstün'ün cenaze programı da belli oldu. Usta sanatçı için 27 Kasım 2026 Cuma günü ikindi namazının ardından İstanbul'daki Kısıklı Camii'nde cenaze namazı kılınacak.

Cenaze namazının ardından Hüsnü Üstün'ün Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.