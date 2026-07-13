Haberler

Husiler kimdir, Husiler nerede, hangi ülkede bulunuyor?

Husiler kimdir, Husiler nerede, hangi ülkede bulunuyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Husiler kimdir, nerede yaşıyor ve hangi ülkede faaliyet gösteriyor? Son dönemde Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle birlikte Husiler hakkında yapılan araştırmalar hız kazandı. Yemen merkezli silahlı ve siyasi bir hareket olan Husilerin tarihi, faaliyet alanları ve bölgedeki etkisi kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

"Husiler kimdir, Husiler nerede bulunuyor, hangi ülkede faaliyet gösteriyor?" soruları, uluslararası gündemde yaşanan gelişmelerin ardından internet kullanıcılarının en sık arattığı başlıklar arasında yer aldı. Yemen'de etkili olan Husilerin ortaya çıkışı, kontrol ettikleri bölgeler ve bölgesel çatışmalardaki rolleri hakkında merak edilen tüm detaylar araştırılıyor.

HUSİLER KİMDİR?

Husiler, resmi adıyla Ensarullah Hareketi, Yemen'de faaliyet gösteren siyasi ve silahlı bir oluşumdur. Hareket, adını kurucularından Hüseyin Bedreddin el-Husi'den alır. 1990'lı yıllarda Yemen'in kuzeyindeki Sada (Saada) vilayetinde ortaya çıkan Husiler, başlangıçta Zeydi Şii toplumunun dini ve kültürel haklarını savunan bir hareket olarak faaliyet gösterirken, zamanla ülke siyasetinde ve güvenlik dengelerinde önemli bir aktör haline geldi.

Yemen'de yaşanan iç savaşın en etkili taraflarından biri olan Husiler, 2014 yılında başkent Sana'nın büyük bölümünün kontrolünü ele geçirdi. Bu gelişmenin ardından ülkedeki siyasi kriz derinleşirken, Husiler hem Yemen'in iç siyasetinde hem de Orta Doğu'daki gelişmelerde sıkça gündeme gelmeye başladı.

HUSİLER NEREDE BULUNUYOR?

Husiler, Yemen'de faaliyet göstermektedir. Hareketin en güçlü olduğu bölgeler ülkenin kuzey kesiminde yer alırken, başkent Sana ile birlikte Saada, Amran, Hacce, Zimar ve El Mahvit gibi birçok bölgede etkili olduğu bilinmektedir. Yemen'in batısındaki Kızıldeniz kıyılarında da çeşitli noktalarda etkinlik gösteren Husiler, kontrol ettikleri alanlarda yerel yönetim faaliyetlerini de yürütmektedir.

Yemen'de uzun yıllardır devam eden iç savaş nedeniyle ülkedeki kontrol alanları zaman zaman değişebilmektedir. Bu nedenle Husilerin hakim olduğu bölgeler, sahadaki gelişmelere bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir.

HUSİLER HANGİ ÜLKEDE BULUNUYOR?

Husilerin faaliyet gösterdiği ülke Yemen'dir. Arap Yarımadası'nın güneyinde yer alan Yemen, Suudi Arabistan ve Umman ile kara sınırına sahip olup, Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasında stratejik bir konumda bulunmaktadır. Husiler de bu ülkenin özellikle kuzey ve batı kesimlerinde etkili olan bir gruptur.

Uluslararası kamuoyu tarafından Yemen'deki iç savaşın taraflarından biri olarak kabul edilen Husiler, bölgedeki siyasi ve askeri gelişmeler nedeniyle dünya gündeminde sıkça yer almaktadır.

HUSİLERİN ORTAYA ÇIKIŞI

Hareket, 1990'lı yıllarda dini ve sosyal bir oluşum olarak kurulsa da zaman içinde merkezi hükümetle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle silahlı mücadeleye yöneldi. 2004 yılında kurucu lider Hüseyin Bedreddin el-Husi'nin hayatını kaybetmesinin ardından hareket faaliyetlerini sürdürdü ve zamanla daha geniş bir etki alanına ulaştı.

2014 yılında Sana'nın kontrolünü ele geçirmesiyle birlikte Husiler, Yemen siyasetinin en önemli güçlerinden biri haline geldi. Ardından başlayan çatışmalar, ülkeyi uzun süren bir iç savaşın içine sürükledi.

HUSİLER NEDEN GÜNDEMDE?

Husiler, Yemen'deki iç savaşın yanı sıra Kızıldeniz ve çevresindeki gelişmeler nedeniyle de uluslararası gündemde yer alıyor. Bölgede yaşanan güvenlik olayları, deniz ticaret yollarına yönelik tehditler ve Orta Doğu'daki siyasi gerilimler nedeniyle Husiler hakkında yapılan araştırmalar artış gösteriyor.

Özellikle "Husiler kimdir, Husiler nerede bulunuyor, hangi ülkede faaliyet gösteriyor?" soruları, yaşanan son gelişmelerin ardından internet kullanıcıları tarafından en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Yemen merkezli Ensarullah Hareketi, hem ülke içindeki etkisi hem de bölgesel gelişmelerde oynadığı rol nedeniyle dünya kamuoyunun yakından takip ettiği oluşumlar arasında yer almaya devam ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Shaquille O'Neal'dan Türkiye için flaş itiraf

Shaquille O'Neal'dan Türkiye için flaş itiraf
Fransa teknik direktörü Deschamps, Kante'yi sildi

Ülkede deprem: Kante'yi sildiler!

Altı ayrı üstü ayrı servet! Yapay ormanda yetişiyor, kilosu 750 Euro'dan alıcı buluyor

Altı ayrı üstü ayrı servet! Yapay ormanda yetişiyor
830 kiloluk boğasını at gibi sürmeye çalışınca hayatının dersini aldı

830 kiloluk boğasını at gibi sürmeye kalkınca hayatının dersini aldı
Leandro Trossard Beşiktaş'ta! İşte İstanbul'a geleceği tarih

Dünyaca ünlü yıldız artık Süper Lig'de! Yarın akşam İstanbul'a geliyor
Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı

Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin...