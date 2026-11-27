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Hurda araç teşviki, eski model aracını yenilemek isteyen vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in 26 Kasım'da yaptığı çağrıyla yeniden gündeme gelen düzenlemede, 25 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni yerli araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanması isteniyor. Peki, hurda teşviki çıktı mı, Meclis'ten geçti mi? 25 yaş üstü araç sahiplerine ÖTV ve KDV muafiyeti verilecek mi? İşte TBMM'deki kanun tekliflerinin son durumu ve merak edilen ayrıntılar.

HURDA TEŞVİKİ ÇIKTI MI, MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

27 Kasım 2026 itibarıyla hurda teşviki yürürlüğe girmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kayıtlarında, eski araçların geri dönüşüme verilmesi karşılığında yeni araç alımında vergi avantajı sağlanmasını amaçlayan kanun teklifleri Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunuyor.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından 20 Kasım 2024'te Meclis Başkanlığına sunulan 2/2697 esas numaralı teklif, 25 yaş ve üzerindeki taşıtlarını geri dönüşüme veren kişilerin yeni alacakları yerli taşıtlar için ÖTV muafiyetinden yararlanmasını amaçlıyor. Ancak teklif henüz yasalaşmadı.

İsmail Özdemir, 26 Kasım 2026'da yaptığı açıklamada da 25 yaşını doldurmuş araçların hurdaya ayrılması karşılığında ÖTV ve KDV muafiyeti sağlanması çağrısını yineledi. Bu açıklama, düzenlemenin yürürlüğe girdiği anlamına gelmiyor.

25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇLARA ÖTV MUAFİYETİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

TBMM'deki 2/2697 esas numaralı kanun teklifi, 25 yaş ve üzerindeki aracını geri dönüşüme veren kişileri kapsayacak şekilde hazırlandı. Teklifte, hurdaya ayrılan aracın yerine Türkiye'de üretilen yeni bir taşıtın ÖTV muafiyetiyle satın alınabilmesi amaçlanıyor.

Buna göre teklifin öngördüğü temel koşullar şöyle:

- Mevcut aracın 25 yaşında veya daha büyük olması.

- Eski aracın geri dönüşüme verilmesi.

- Yeni alınacak taşıtın Türkiye'de üretilmiş olması.

- Yeni taşıtın ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınması.

Ancak bu maddeler yürürlükteki başvuru şartları değil, kanun teklifinde yer alan düzenleme önerileridir. Teklif yasalaşmadığı için araç sahiplerinin hangi belgelerle başvuru yapacağı, araç sahipliği süresine ilişkin koşullar ve uygulamanın diğer ayrıntıları kesinleşmedi.

HURDA TEŞVİKİNDE KDV MUAFİYETİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Hurda teşviki gündeminde ÖTV ve KDV muafiyetini içeren ayrı bir kanun teklifi de bulunuyor. İsmail Özdemir tarafından 20 Kasım 2024'te sunulan 2/2699 esas numaralı teklif, en az 10 yıl süreyle ticari faaliyetlerde kullanılmak amacıyla satın alınacak yeni araçların ÖTV ve KDV'den muaf tutulmasını amaçlıyor.

Bu teklif, 25 yaş ve üzerindeki aracını hurdaya veren herkesin yeni araç alırken otomatik olarak KDV muafiyetinden yararlanacağı anlamına gelmiyor. Ticari kullanım şartı içeren düzenlemenin de henüz yasalaşmadığı görülüyor.

HURDA TEŞVİKİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Hurda teşviki kapsamında henüz resmi başvuru süreci başlamadı. Düzenlemeye ilişkin kanun teklifleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunduğundan açıklanmış bir başvuru takvimi de yok.

Başvuruların nereden yapılacağı, hurdaya ayrılacak araçların hangi belgelerle teslim edileceği ve muafiyetin nasıl uygulanacağı konusunda kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor. Bu ayrıntıların, tekliflerin yasalaşması ve uygulama esaslarının belirlenmesi halinde netleşmesi bekleniyor.

HURDA TEŞVİKİYLE HANGİ ARAÇLAR ALINABİLECEK?

25 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni yerli taşıt alımında ÖTV muafiyeti öngören 2/2697 sayılı teklif kapsamında kesinleşmiş bir marka veya model listesi bulunmuyor.

Teklifte yeni alınacak aracın Türkiye'de üretilmiş olması şartı yer alıyor. Ancak hangi marka ve modellerin kapsama gireceği, araçların fiyatları ve muafiyetin uygulama ayrıntıları henüz belirlenmedi.

HURDA TEŞVİKİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hurda teşvikinin ne zaman yasalaşacağına ilişkin açıklanmış resmi bir tarih bulunmuyor. 25 yaş ve üzerindeki araçlara yönelik ÖTV muafiyeti ile ticari araç alımlarında ÖTV ve KDV muafiyeti öngören teklifler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki sürecini sürdürüyor.

Bu nedenle hurda teşviki için kesin başvuru tarihi vermek veya ÖTV'siz araç alımlarının başlayacağını söylemek mümkün değil. Düzenlemenin kapsamı ve yürürlük tarihi, Meclis'teki yasama sürecinin tamamlanmasının ardından belli olacak.