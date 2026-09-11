Hurda teşviki ÖTV indirimi SON DAKİKA! ÖTV'siz sıfır araç teşviki Meclis'ten geçti mi? Hurda teşvikinde son durum nedir?

Hurda teşviki ve eski araçların geri dönüşüme verilmesi karşılığında ÖTV avantajı sağlanmasına yönelik düzenlemeler, 2026 yılında da gündemdeki yerini koruyor. Eylül 2026 itibarıyla TBMM'de eski araçların hurdaya ayrılması ve yeni araç alımında ÖTV avantajı sağlanmasını amaçlayan çeşitli kanun teklifleri bulunuyor. Peki, ÖTV'siz sıfır araç teşviki Meclis'ten geçti mi? Hurda teşvikinde son durum nedir? Detaylar haberimizde.

HURDA TEŞVİKİ ÖTV İNDİRİMİ SON DAKİKA!

TBMM kayıtlarında 25 yaş ve üzerindeki araçların geri dönüşüme verilmesi karşılığında yeni yerli araç alımlarında ÖTV muafiyeti öngören bir teklifin halen komisyonda olduğu görülüyor. Benzer şekilde 20 yaş ve üzerindeki araçlara yönelik farklı teklifler de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bulunuyor.

ÖTV'SİZ SIFIR ARAÇ TEŞVİKİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Eylül 2026 itibarıyla ÖTV'siz sıfır araç teşviki Meclis'ten geçmiş değil. Eski araçların hurdaya çıkarılması karşılığında yeni araç alımlarında ÖTV avantajı sağlanmasını amaçlayan kanun tekliflerinin TBMM'deki süreçleri devam ediyor.

TBMM'de 20 Kasım 2024 tarihinde sunulan bir kanun teklifinde, 25 yaş ve üzerindeki taşıtların geri dönüşüme verilmesi halinde yeni alınacak yerli taşıtların ÖTV'den muaf tutulması amaçlanıyor. Teklifin son durumu ise komisyonda olarak yer alıyor.

Bunun yanında 5 Mart 2025 tarihinde sunulan başka bir teklifte 25 yaşından büyük araçların hurdaya çıkarılması amaçlanırken, 23 Temmuz 2025 tarihli bir başka kanun teklifinde 20 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya ayrılması ve araç sahiplerinin ilk iktisaplarında ÖTV alınmaması öngörülüyor. Her iki teklifin de TBMM kayıtlarındaki son durumu komisyonda bulunuyor.

Dolayısıyla mevcut durumda ÖTV'siz sıfır araç alımının başladığı veya vatandaşların başvuru yapabileceği yürürlükte bir hurda teşviki düzenlemesi bulunmuyor.

İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Aile Bakanlığı nezdinde taslak aşamasında olduğu belirtilen "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" ile dar gelirli ve kalabalık ailelerin ilk araçlarını alması hedeflenmektedir.

Kulislere yansıyan taslak çalışmada programın öncelikli olarak 3 ve üzeri çocuk sahibi geniş aileleri kapsaması planlanıyor. Teşvikten yararlanacak aile bireylerinin üzerine aktif kayıtlı bir otomobil bulunmaması da öne çıkan şartlar arasında yer alıyor.

Taslakta yerli üretim şartının da bulunması öngörülüyor. Buna göre ÖTV muafiyeti veya indiriminin Türkiye'de üretilen ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip Togg, Fiat Egea ve Hyundai Bayon gibi modellerde uygulanması planlanıyor.

Program kapsamında 25 yaş ve üzerindeki aracını hurdaya ayıran vatandaşların ise ek vergi avantajlarıyla değerlendirilmesi bekleniyor.

HURDA TEŞVİKİNDE SON DURUM NEDİR?

Eylül 2026 itibarıyla hurda teşvikinde son durum, düzenlemenin henüz yasalaşmadığı yönünde. TBMM'de hurda araçların geri dönüşüme verilmesi ve yeni araç alımlarında ÖTV avantajı sağlanmasını amaçlayan birden fazla kanun teklifi bulunuyor. Bu teklifler arasında 25 yaş ve üzerindeki araçları kapsayan düzenlemeler de yer alıyor.

TBMM kayıtlarına göre söz konusu tekliflerin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki süreçleri devam ediyor. Bu nedenle mevcut aşamada hurda teşvikinden yararlanmak için yürürlükte olan kesinleşmiş başvuru şartları veya resmi bir başvuru takvimi bulunmuyor.

25 YAŞ ÜSTÜ ÖTV'SİZ ARAÇ TEŞVİKİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

25 yaş üstü ÖTV'siz araç teşvikinin ne zaman çıkacağına ilişkin kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor. TBMM'nin yasama çalışmalarına başlamasıyla birlikte söz konusu tekliflerin Genel Kurul gündemine gelmesi ve değerlendirilmesi bekleniyor.

Düzenlemenin Meclis'te kabul edilmesi halinde başvuru şartlarının ve uygulama ayrıntılarının belirlenmesi gerekiyor. Kulislere yansıyan taslak çalışmalarda, şartları karşılayan ailelerin e-Devlet üzerinden başvuru yapabilmesine yönelik bir sistem öngörüldüğü belirtiliyor.

Ancak mevcut durumda yasa henüz yasalaşmış ve Resmi Gazete'de yayımlanmış değil. Bu nedenle 25 yaş üstü araç sahipleri açısından ÖTV'siz sıfır araç teşvikinin yürürlükte olduğu söylenemiyor.