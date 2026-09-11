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İsmail Kartal stattan ayrılırken Aziz Yıldırım tek cümle etti

İsmail Kartal stattan ayrılırken Aziz Yıldırım tek cümle etti Haber Videosunu İzle
İsmail Kartal stattan ayrılırken Aziz Yıldırım tek cümle etti
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Fenerbahçe'de Roma maçının ardından istifasını açıklayan İsmail Kartal, Başkan Aziz Yıldırım'ın konuştuğu sırada arkasından yürüyerek stattan ayrıldı. Kartal'ın nereye gittiğinin sorulması üzerine Yıldırım, "Evine gidiyor, rahat olun" yanıtını verdi.

  • Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal istifa ettiğini açıkladı.
  • Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın görevinin başında olduğunu ve kendisi ayrılana kadar buradan gidemeyeceğini söyledi.
  • Aziz Yıldırım açıklama yaparken İsmail Kartal arkasından geçerek stattan ayrıldı; Yıldırım, Kartal'ın evine gittiğini belirtti.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından hareketli anlar yaşandı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın basın toplantısında istifasını açıklamasının ardından Başkan Aziz Yıldırım kameraların karşısına geçti.

"BİR DAHA ASLA GERİ DÖNMEYECEĞİM"

Maç sonu basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını açıklayarak, "Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyor ve istifa ediyorum. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım" dedi. Kartal, açıklamasının sonunda "Bir daha asla geri dönmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM: GÖREVİNİN BAŞINDADIR

İsmail Kartal'ın istifa açıklamasının ardından Aziz Yıldırım, deneyimli teknik adamın görevine devam edeceğini söyledi. Yıldırım, "İsmail Kartal görevinin başındadır" derken, Kartal'a "Devam edeceksin" dediğini açıkladı. Fenerbahçe Başkanı ayrıca, "Ben ayrılana kadar buradan gidemez" ifadelerini kullandı.

KONUŞURKEN İSMAİL KARTAL ARKASINDAN GEÇTİ

Gecenin dikkat çeken anlarından biri ise Aziz Yıldırım'ın açıklama yaptığı sırada yaşandı. Yıldırım basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, İsmail Kartal arkasından yürüyerek stattan ayrılmaya yöneldi. Kartal'ın gidişini görenlerin yönelttiği soru üzerine Aziz Yıldırım, "Evine gidiyor, rahat olun" dedi. İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım konuşurken arkasından geçmesi ve Yıldırım'ın verdiği bu yanıt, hareketli gecenin dikkat çeken anlarından biri oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Aziz Başkan olduğu sürece GS şampiyon. Teşekkürler Aziz Başkan. :-)

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Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Dönerse adam değil

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