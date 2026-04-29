HSK Kararname Listesi SON DAKİKA! Hangi hakim ve savcıların görev yeri değişti?

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 29 Nisan 2026 tarihli kararnamesiyle adli yargı teşkilatında dikkat çeken bir değişikliğe imza attı. 966 sayılı kararname kapsamında toplam 34 hakim ve savcının görev yeri yeniden belirlenirken, yüksek yargı organları ve bölge adliye mahkemelerinde önemli atamalar gerçekleştirildi. Peki, hangi hakim ve savcıların görev yeri değişti? HSK Kararname son dakika gelişmeleri...

HSK Birinci Dairesi’nin 29 Nisan 2026 tarihli ve 966 sayılı kararnamesiyle adli yargı mensuplarına yönelik kapsamlı bir atama süreci gerçekleştirildi. Bu kararname ile birlikte 34 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Kararname, yargı sisteminin farklı kademelerinde görev yapan isimleri kapsarken, özellikle yüksek yargı organlarına yapılan atamalar dikkat çekti. Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan tetkik hakimleri ile bölge adliye mahkemesi üyeleri arasından seçilen isimlerin Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na atanması, kararın en öne çıkan başlıklarından biri oldu.

HANGİ HAKİM VE SAVCILARIN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ?

Kararname kapsamında görev yeri değiştirilen isimler arasında farklı kademelerde görev yapan hakim ve savcılar yer alıyor. Atamalar; Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay Tetkik Hakimliği, Bölge Adliye Mahkemeleri ve çeşitli il savcılıklarını kapsıyor.

Yargıtay’a Yapılan Atamalar

Kararname ile birlikte birçok isim Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine getirildi. Bu kapsamda:

Adalet Bakanlığı’nda görev yapan tetkik hakimleri ve bölge adliye mahkemesi üyeleri arasından seçilen isimler arasında Seyit Ahmet Alperen, Fettah Çavuş, Tahsin Mutlu, Kenan Uzun, Yurdagül Keskin, Hakan Yelek ve Yasin Yıldırım yer aldı.

Hanak Cumhuriyet Savcısı Rezzan Yıldız ise Yargıtay Tetkik Hakimliği görevine atandı.

Bölge Adliye Mahkemelerinde Yeni Görevlendirmeler

Kararname kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya Bölge Adliye Mahkemelerinde de önemli değişiklikler yapıldı:

Yargıtay Tetkik Hakimi Merve Özcan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

Bakırköy Hakimi Özgür Kuzulu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde görevlendirildi.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Beyhan Karakaşlı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne atandı.

Antalya Yargı Çevresinde Dikkat Çeken Yoğunluk

Kararnamede en fazla atama yapılan illerden biri Antalya oldu. Antalya yargı çevresinde geniş kapsamlı bir görev değişikliği gerçekleşti:

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne Behçet Tufan Turan, Mehdi Özçoban, Gamze Amalı ve Ahmet Kuşak atandı.

Antalya Cumhuriyet Savcılığı’na Zübeyde Dalgülge Şengül, Doğancan İnce, Yasir Aksoy, Yunus Emre Özdemir ve Alperen Kizizoğlu görevlendirildi.

Gürkan Kütük ve Fatih Arıcıgil ise Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na getirildi.

Diğer Önemli Görev Değişiklikleri

Kararname yalnızca büyük merkezlerle sınırlı kalmadı, farklı şehirlerde de dikkat çeken atamalar yapıldı:

Bakırköy Hakimi Pınar Şafak, Bakırköy Ticaret Mahkemesi Başkanlığı’na atandı.

Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Özlem Parlar, Ankara Cumhuriyet Savcılığı görevine getirildi.

Nevşehir Cumhuriyet Savcısı Hilmi Kahveci, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı.

GÖREV YERİ DEĞİŞEN 34 HAKİM VE SAVCININ LİSTESİ