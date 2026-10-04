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Hollanda Sırbistan maçı hangi kanalda, Hollanda Sırbistan maçı nereden CANLI izlenir?

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Hollanda Sırbistan maçı hangi kanalda, Hollanda Sırbistan maçı nereden CANLI izlenir?
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Avrupa futbolunda Hollanda ile Sırbistan'ı karşı karşıya getirecek mücadele için geri sayım sürüyor. Çekişmeli geçmesi beklenen karşılaşma öncesinde futbolseverler "Hollanda Sırbistan maçı hangi kanalda?" ve "Hollanda Sırbistan maçı nereden canlı izlenir?" sorularının yanıtını araştırıyor. Maçın saati, yayıncı kuruluşu ve canlı izleme seçeneklerine dair tüm detaylar haberimizde.

Hollanda ve Sırbistan milli takımları, sahada önemli bir sınava çıkıyor. Her iki ekip için de büyük önem taşıyan bu karşılaşma öncesinde taraftarlar, Hollanda Sırbistan maçının hangi kanaldan yayınlanacağını ve mücadeleyi nereden canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşmanın tarihi, başlama saati, stadyumu ve yayın bilgilerini sizler için derledik.

HOLLANDA - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? UEFA ULUSLAR LİGİ KARŞILAŞMASI CANLI NEREDEN İZLENİR?

UEFA Uluslar Ligi'nde bugün oynanacak dev karşılaşmalardan birinde Hollanda, sahasında Sırbistan'ı konuk ediyor. Avrupa futbolunun güçlü iki ekibini karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde futbolseverler "Hollanda Sırbistan maçı hangi kanalda?", "Maç saat kaçta başlayacak?" ve "Hollanda Sırbistan maçı canlı nereden izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri, başlama saati ve oynanacağı stadyuma dair tüm detaylar haberimizde.

HOLLANDA - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollanda ile Sırbistan arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi, Türkiye'de A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise A Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını kullanabilecek. İnternet yayınlarında zaman zaman kesinti yaşanabileceğini hatırlatalım.

A SPOR HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

A Spor'u uydu, kablo ve IPTV platformları üzerinden izlemek isteyenler için güncel kanal numaraları şu şekilde: Digiturk'te 88, D-Smart'ta 80, Kablo TV'de 142, Tivibu'da 381 ve Turkcell TV+'ta 72. kanaldan yayın takip edilebilir. Platformların kanal sıralamasında değişiklik yapılabildiği için maç öncesinde kullandığınız platformun güncel kanal listesini kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

HOLLANDA - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hollanda ile Sırbistan, bugün, 4 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Resmi makamlar tarafından maç saatinde ya da yayın programında değişiklik yapılma ihtimaline karşı gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.

HOLLANDA - SIRBİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki ülke arasındaki karşılaşmaya Eindhoven'daki Philips Stadyumu ev sahipliği yapacak. PSV Eindhoven'ın da iç saha maçlarını oynadığı bu tarihi stadyumda, Hollanda taraftarının desteğiyle galibiyet hedeflerken konuk ekip Sırbistan ise zorlu deplasmandan puanla dönmenin yollarını arayacak.

MAÇ BİLGİLERİ KISACA

Karşılaşma: Hollanda - Sırbistan

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Tarih: 4 Ekim 2026, Pazar

Saat: 21.45 (Türkiye saati)

Stadyum: Philips Stadyumu, Eindhoven

Yayıncı Kanal: A Spor

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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