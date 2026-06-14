2026 FIFA Dünya Kupası 2026 FIFA World Cup F Grubu’nda oynanacak Hollanda – Japonya karşılaşması, futbolseverlerin büyük ilgiyle takip edeceği kritik mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor. Turnuvanın grup aşamasında dengeleri etkileyebilecek bu önemli randevu, hem Avrupa futbolunun güçlü temsilcisi Hollanda hem de disiplinli oyun anlayışıyla dikkat çeken Japonya açısından büyük önem taşıyor. Peki, Hollanda Japonya maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Hollanda Japonya maçı hangi kanalda? Detaylar...

HOLLANDA JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hollanda – Japonya maçı ne zaman saat kaçta sorusu ise şimdiden taraftarların gündeminde yer alıyor. Karşılaşma:

Tarih: 14 Haziran 2026 Pazar

Saat: 23:00 (TSİ)

DÜNYA KUPASI HOLLANDA JAPONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu kapsamında oynanacak bu karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.