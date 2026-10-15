Hoffenheim Beşiktaş ilk 11’leri! Hoffenheim Beşiktaş maçında kimler oynuyor?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hoffenheim ile Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi heyecanında kozlarını paylaşacak. Karşılaşma 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 22.00'de Sinsheim şehrindeki PreZero Arena stadyumunda sahne alacak.
Kritik mücadele öncesinde sporseverlerin en çok merak ettiği konuların başında ilk 11 kadroları geliyor. Ancak karşılaşmanın başlamasına süre olduğu için Hoffenheim ve Beşiktaş'ın sahaya çıkacağı ilk 11 kadroları henüz resmi olarak açıklanmadı. Kadroların maç saatine yaklaşık bir saat kala teknik direktörler tarafından duyurulması bekleniyor.
HOFFENHEIM BEŞİKTAŞ MAÇ BİLGİLERİ VE KADRO DURUMU
MAÇIN ADI: Hoffenheim - Beşiktaş
ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Ligi
TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe
SAAT: 22:00
İLK 11 DURUMU: Henüz açıklanmadı
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İLK 11 DETAYLARI
UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde iki takımın da sahaya süreceği ilk 11'ler henüz belli olmadı. Maç kadroları açıklandığında detaylar güncellenecektir.
Mücadele 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.