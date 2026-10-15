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Hoffenheim Beşiktaş ilk 11’leri! Hoffenheim Beşiktaş maçında kimler oynuyor?

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Hoffenheim Beşiktaş ilk 11’leri! Hoffenheim Beşiktaş maçında kimler oynuyor?
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Hoffenheim ile Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi heyecanında kozlarını paylaşacak. Karşılaşma 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 22.00'de Sinsheim şehrindeki PreZero Arena stadyumunda sahne alacak.

Kritik mücadele öncesinde sporseverlerin en çok merak ettiği konuların başında ilk 11 kadroları geliyor. Ancak karşılaşmanın başlamasına süre olduğu için Hoffenheim ve Beşiktaş'ın sahaya çıkacağı ilk 11 kadroları henüz resmi olarak açıklanmadı. Kadroların maç saatine yaklaşık bir saat kala teknik direktörler tarafından duyurulması bekleniyor.

HOFFENHEIM BEŞİKTAŞ MAÇ BİLGİLERİ VE KADRO DURUMU

MAÇIN ADI: Hoffenheim - Beşiktaş

ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Ligi

TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe

SAAT: 22:00

İLK 11 DURUMU: Henüz açıklanmadı

TRT 1 CANLI YAYIN PLATFORM BİLGİLERİ

Digiturk: 23. Kanal

D-Smart: 26. Kanal

Kablo TV: 22. Kanal

Tivibu: 22. Kanal

Turkcell TV+: 21. Kanal

Fil Box: 20. Kanal

İLK 11 DETAYLARI

UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde iki takımın da sahaya süreceği ilk 11'ler henüz belli olmadı. Maç kadroları açıklandığında detaylar güncellenecektir.

Mücadele 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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