Hipnotik filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Hipnotik filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Hipnotik filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hipnotik filmini izleyecek olanların merak ettiği Hipnotik konusu nedir, Hipnotik oyuncuları kimler ve Hipnotik özeti gibi konuları inceliyoruz.

HİPNOTİK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Sinema ve televizyon izleyicilerinin dikkatini çeken Hipnotik (Hypnotic) filmi, başrolünde Ben Affleck'in yer aldığı aksiyon, gizem ve gerilim türündeki yapımlardan biri olarak öne çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Robert Rodriguez'in oturduğu 2023 yapımı film, gerçeklik algısını ve insan zihninin kontrol edilmesini merkezine alan hikâyesiyle izleyiciyi sürükleyici bir maceraya götürüyor.

Hipnotik filminin çekimleri ağırlıklı olarak ABD'nin Texas eyaletinde gerçekleştirildi. Yapımın çekim noktaları arasında Austin, Cedar Park ve Taylor bulunurken, bazı sahneler Austin'deki Troublemaker Studios'ta ve Santa Clarita Studios'ta gerçekleştirildi. Filmin çekimlerine 2 Ocak 2020'de başlanırken çalışmalar 28 Şubat 2022'de tamamlandı. Çekim sürecinin uzun sürmesinde yapımın yaşadığı gecikmelerin de etkili olduğu belirtiliyor.

HİPNOTİK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Hipnotik filminin başrolünde Ben Affleck yer alıyor. Affleck, filmde kayıp kızını bulmaya çalışan dedektif Danny Rourke karakterini canlandırıyor. Başrol oyuncusuna Alice Braga, J. D. Pardo, Hala Finley, Dayo Okeniyi, Jeff Fahey, Jackie Earle Haley ve William Fichtner eşlik ediyor.

Filmin oyuncu kadrosundaki isimler ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

• Ben Affleck – Danny Rourke

• Alice Braga – Diana Cruz

• J. D. Pardo – Nicks

• Hala Finley – Minnie

• Dayo Okeniyi – River

• Jeff Fahey – Carl

• Jackie Earle Haley – Jeremiah

• William Fichtner – Dellrayne

• Kelly Frye – Viv

Filmin yönetmenliğini Robert Rodriguez üstlenirken senaryo Rodriguez ile Max Borenstein tarafından kaleme alındı. Rodriguez aynı zamanda filmin görüntü yönetimi ve kurgusunda da görev aldı.

HİPNOTİK FİLMİ KONUSU NE?

Hipnotik filminde hikâyenin merkezinde dedektif Danny Rourke bulunuyor. Rourke'un hayatı, küçük kızı Minnie'nin kaybolmasıyla tamamen değişiyor. Kızını bulmaya çalışan dedektif, soruşturma sırasında sıradan suçların çok ötesine geçen gizemli olaylarla karşılaşıyor.

Araştırmasını derinleştirdikçe insanların zihnini ve algılarını etkileyebilen gizemli kişilerle karşı karşıya kalan Rourke, yaşanan olayların arkasındaki gerçeği çözmeye çalışıyor. Bu süreçte kendisine yetenekli bir medyum olan Diana Cruz yardımcı oluyor. İkili, hem kayıp Minnie'nin izini sürüyor hem de olayların arkasındaki tehlikeli ismin peşine düşüyor.

Film, dedektifin soruşturması ilerledikçe gerçek ile yanılsama arasındaki sınırları belirsizleştiriyor. Rourke, çevresinde yaşananların ne kadarının gerçek olduğunu sorgulamaya başlarken, kızına ulaşabilmek için kendi zihnini ve geçmişini de sorgulamak zorunda kalıyor.

HİPNOTİK FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Robert Rodriguez imzalı Hipnotik, ABD'de 12 Mayıs 2023 tarihinde vizyona girdi. Yaklaşık 93 dakikalık yapım; gizem, aksiyon ve gerilim türlerini bir araya getiriyor.

Özetle Hipnotik filmi, Ben Affleck'in canlandırdığı dedektif Danny Rourke'un kayıp kızını bulmak için çıktığı tehlikeli arayışı konu alıyor. Austin başta olmak üzere Texas'ta gerçekleştirilen çekimleriyle dikkat çeken yapım, zihin kontrolü, gizem ve gerçeklik algısı üzerine kurulu hikâyesiyle izleyicilere farklı bir gerilim deneyimi sunuyor.