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Karadeniz'in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı

Karadeniz'in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı Haber Videosunu İzle
Karadeniz'in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı
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Arazi kısıtlı, coğrafya zorlu olunca Karadeniz insanının pratik zekası yine devreye girdi. Rize'nin Çayeli ilçesinde düz arazi bulamadığı için evini yolun tam üstüne inşa eden bir vatandaş, altından beton mikserlerinin dahi kolayca geçebildiği 6 kolonlu sıra dışı villasıyla ilgi odağı oldu.

  • Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde Muhammet Dilmaç, düz arazi bulamayınca kendi arazisinden geçen yolun üzerine 6 dev beton kolon dikerek 7,5 metre yüksekliğe 4+1 ahşap villa inşa etti.
  • Evin altından beton mikserlerinin rahatça geçebilmesi ve komşuların inşaat araçlarının yolunu kapatmamak amacıyla yapı 4 metre 40 santime kadar yükseltildi.
  • Evin üst katı 100 metrekare olup, yapı eğimli araziden dolayı 6 kolon üzerinde 7,5 metre yüksekliğe ulaşıyor.

Çayeli’nde düz arazi bulamayan Muhammet Dilmaç isimli vatandaş, dağ yamacından geçen yolun üzerine 6 dev beton kolon dikip evini havaya inşa etti. Evin altından beton mikserleri bile rahatça geçebiliyor.

YOLU KAPATMAMAK İÇİN BULDUĞU YÖNTEM İNANILMAZ 

Doğu Karadeniz'in eğimli ve zor coğrafyasında insanların yapılaşmaya karşı bulduğu sıra dışı çözümlere bir yenisi daha eklendi. Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yaşayan Muhammet Dilmaç, konut yapacak düz arazi bulamayınca çareyi sıra dışı bir yöntemde buldu. Kendi arazisinden geçen yolu kapatmamak ve komşularına ait kamyon ile inşaat araçlarının geçişini engellememek için 7,5 metre yüksekliğinde 6 dev beton kolon diken Dilmaç, bu ayakların üzerine 4+1 ahşap villa inşa etti. Altından beton mikserlerinin dahi rahatça geçebildiği ev, görenlerin büyük ilgisini çekiyor.

"ARAZİMİZ OLMADIĞI İÇİN BÖYLE BİR PROJE DÜŞÜNDÜK"

Sıra dışı yapım sürecini anlatan Muhammet Dilmaç, "Karadeniz Bölgesi'nde ev yapmak için geniş bir arazimiz olmadığı için böyle bir proje düşündük. Temelleri aşağıdan alıp yukarıya doğru devam ettik. Evi bu kadar yüksek yapmamın en önemli sebebi de komşumun evinin konumu. Yarın öbür gün komşum ev yapmak isterse beton mikserleri altından rahatça geçebilsin diye yapıyı 4 metre 40 santime kadar yükselttik. Arazinin eğiminden dolayı 6 kolonun yüksekliği 7,5 metreyi buluyor. Evin üst katı 100 metrekare. Boş zamanlarımı değerlendirerek bu evi inşa ettim" dedi.

"YÜKSEK, HAVALI VE GÜZEL BİR EVİMİZ OLDU"

Evin yeni halinden çok memnun olduğunu belirten Kezban Dilmaç ise, "Eşim evi bu şekilde planlamıştı. Çocuklarla birlikte karar verip yaptılar ve çok da güzel oldu. Görenler evimizi çok beğeniyor, misafirler gelip bol bol fotoğraf çektiriyor. Evin altından yol geçtiği ve iş makinelerinin geçişine izin vermek gerektiği için mecbur yüksek yapmak zorunda kaldık. Normal bir eve göre çok daha yüksek, havalı ve güzel bir evimiz oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıBayram Aydın:

Bu bina yapılana kadar hiç mi belediye,kaymakamlık müdahale etmedi ,marifet mi bu şimdi ? Yolun üzsrine bina yapılıyor ve bu çok büyük bir marifet gibi anlatılıyor ?

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali tartan:

Yolun olduğu arazi belki adamımdır nerden biliyorsun belki adam izin vermiştir zamanında yol oraya yapılsın diye ne biliyon hem sana ne

yanıt2
yanıt5
Haber YorumlarıVEFA VEFA:

gerçek pratik zeka şiddetli depremde belli olur ,akmüteahhitlerin pratik zekasını depremlerde çok gördük:)))

yanıt7
yanıt1
Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

kaçak yapı olmuyor mu şimdi bu? yıkılması gerek.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıferhat toraman:

makarnacılara göre değil

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıGoethegitme:

Komşusunu düşünen abim yaşa

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
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