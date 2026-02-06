İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması, sosyal medya dünyasında tanınan isimleri de içine alarak gündemin merkezine oturdu. Yetişkin içerik üreticileri ve sosyal medya fenomenlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, özellikle Instagram ve TikTok paylaşımlarıyla bilinen Heves Güzel'in gözaltına alınması dikkat çekti. Peki, Heves Güzel kimdir, ne iş yapıyor? Heves Güzel neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

HEVES GÜZEL KİMDİR?

Son günlerde adı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında gündeme gelen Heves Güzel, sosyal medyada ürettiği içeriklerle tanınan bir fenomen olarak biliniyor. Özellikle Instagram ve TikTok platformlarında paylaştığı eğlenceli videolar, gündelik yaşamdan kesitler ve özgün mizah anlayışıyla dikkat çeken Güzel, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşmayı başardı.

1991 doğumlu olduğu belirtilen Heves Güzel'in aslen Antalyalı olduğu ifade ediliyor. Eğitim hayatını Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu'nda tamamlayan Güzel, üniversite yıllarından itibaren dijital platformlara yönelerek sosyal medya alanında aktif bir kariyer inşa etti.

HEVES GÜZEL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Heves Güzel'in adı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlar sonrasında kamuoyunun gündemine taşındı. Soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, yetişkin içerik üreticileri ve sosyal medya fenomenlerine yönelik gözaltı işlemleri yapıldı.

Bu operasyonlar kapsamında, "Naz Fraoula" ismiyle tanınan yetişkin içerik üreticisi Ebru Arman'ın gözaltına alınmasının ardından, Heves Güzel'in de aynı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alındığı açıklandı. Yetkililer tarafından yapılan resmi bilgilendirmelerde, soruşturmanın devam ettiği ve kapsamının genişletildiği ifade edildi.

Aynı süreçte sosyal medya fenomenleri Taha Özer ve Simge Barankoğlu'nun da gece yarısı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındığı bildirildi. Simge Barankoğlu'nun daha önce dolandırıcılık suçundan arandığı, Aralık 2021'de aynı suçtan tutuklandığına dair bilgilerin de soruşturma dosyasında yer aldığı aktarıldı.

Heves Güzel'in gözaltına alınma nedeni olarak, yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında adı geçen kişiler arasında yer alması gösteriliyor. Ancak soruşturma süreci devam ettiği için suçlamaların içeriği ve hukuki boyutuna ilişkin resmi açıklamaların ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.

HEVES GÜZEL NE İŞ YAPIYOR?

Heves Güzel, dijital platformlarda aktif olarak içerik üreten bir sosyal medya fenomeni ve yetişkin içerik üreticisi olarak biliniyor. Özellikle Instagram'da @hevesguzel kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Güzel'in, 281 bin civarında takipçiye ulaştığı görülüyor. Aynı zamanda TikTok gibi kısa video odaklı platformlarda da aktif olduğu biliniyor.

İçerik üretiminde eğlence, mizah ve stil temalarını ön plana çıkaran Güzel, gündelik yaşamdan kesitler sunan videolarıyla geniş bir kitleye hitap ediyor. Sosyal medya paylaşımlarında enerjik anlatımı ve özgün tarzı, onu benzer içerik üreten isimlerden ayıran unsurlar arasında gösteriliyor.

HEVES GÜZEL EVLİ Mİ?

Heves Güzel'in özel hayatı, son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Heves Güzel'in evli olmadığı ve bekâr olduğu biliniyor.