Helin Kandemir kimdir? Sevdiğim Sensin dizisinin Dicle'si Helin Kandemir kaç yaşında, nereli?

Helin Kandemir kimdir? Sevdiğim Sensin dizisinin Dicle'si Helin Kandemir kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Ekranların dikkat çeken yüzlerinden Helin Kandemir, Sevdiğim Sensin dizisinde canlandırdığı Dicle karakteriyle gündemde. Genç oyuncunun hayatı, kariyer yolculuğu ve merak edilen diğer yönleri, izleyicilerin ilgisini çekiyor. Peki, Helin Kandemir kimdir? Sevdiğim Sensin dizisinin Dicle'si Helin Kandemir kaç yaşında, nereli?

Ekranların yükselen yıldızı Helin Kandemir, Sevdiğim Sensin dizisinde canlandırdığı Dicle karakteriyle adından söz ettiriyor. Ancak genç oyuncunun hayatı, kariyer yolculuğu ve kim olduğu hakkında merak edilenler oldukça fazla. Helin Kandemir kaç yaşında, nereli ve oyunculuk serüveni nasıl başladı? Tüm detaylar haberin devamında…

HELİN KANDEMİR KİMDİR?

Helin Kandemir, 2 Haziran 2004 doğumlu, Türkiye'nin genç ve başarılı oyuncularından biridir. Özellikle Kız Kardeşler filmindeki Havva rolüyle dikkat çekmiş ve Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır. Kariyerine 2017'de yayımlanan İsimsizler dizisiyle başlayan Kandemir, televizyon, sinema, internet dizileri, tiyatro ve seslendirme çalışmalarıyla geniş bir yelpazede yer almaktadır.

HELİN KANDEMİR KAÇ YAŞINDA?

Helin Kandemir, 2 Haziran 2004 doğumlu olduğundan 2026 yılı itibarıyla 21 yaşındadır.

HELİN KANDEMİR NERELİ?

Helin Kandemir, İstanbul doğumludur ve kariyerinin büyük kısmını da Türkiye'de sürdürmektedir.

HELİN KANDEMİR'İN KARİYERİ

Helin Kandemir, televizyon dizilerinde (İsimsizler, Doğduğun Ev Kaderindir, Duy Beni, Sevdiğim Sensin), internet dizilerinde ve filmlerinde (Hakan: Muhafız, Bihter, İstanbul Ansiklopedisi) performans göstermiştir. Sinemada Kız Kardeşler ve Aşkın Yüzü gibi projelerde rol almış, tiyatro sahnesinde ise Balina oyununda yer almıştır. Ayrıca animasyon ve film seslendirmelerinde de çalışmalar yapmıştır. Başarısı, birçok ulusal ve uluslararası ödülle taçlandırılmıştır.

