Adalet teşkilatının en stratejik birimlerinden birinde dikkat çeken bir görev değişimi yaşandı. 19 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, hukuk camiasının yakından tanıdığı isimlerden Hazım Aslancı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü olarak atandı. Peki, Hazım Aslancı kimdir? Yeni Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı kaç yaşında, nereli? Detaylar...

YENİ CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ HAZIM ASLANCI KİMDİR?

Hazım Aslancı, Türk yargı sisteminde uzun yıllara yayılan saha deneyimi ve akademik başarısıyla öne çıkan bir hukukçudur. Meslek hayatına güçlü bir başlangıç yapması ve görev aldığı her bölgede üstlendiği sorumlulukları başarıyla yürütmesi, onun kariyerini şekillendiren temel unsurlar arasında yer almaktadır.

Özellikle taşra teşkilatında yürüttüğü başsavcılık görevleri, Aslancı'nın yalnızca teorik bilgiye değil, uygulama pratiğine de hâkim bir yönetici profili çizmesini sağlamıştır. Bu yönüyle, yeni görevinde politika üretimi ile uygulama arasındaki dengeyi kurabilecek isimlerden biri olarak görülmektedir.

HAZIM ASLANCI KAÇ YAŞINDA?

Hazım Aslancı'nın doğum yılına ilişkin kamuoyuna açık net bir bilgi bulunmamaktadır.

HAZIM ASLANCI NERELİ?

Hazım Aslancı'nın memleketine ilişkin resmi ve doğrulanmış bir bilgi kamu kaynaklarında yer almamaktadır. Ancak görev yaptığı şehirlerin çeşitliliği, Türkiye'nin farklı bölgelerini yakından tanıyan bir kamu görevlisi profili ortaya koymaktadır.

DÖNEM BİRİNCİLİĞİYLE BAŞLAYAN YOLCULUK

Hazım Aslancı'nın meslek hayatındaki en dikkat çekici başlangıç noktası, 2007 yılında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından düzenlenen törende elde ettiği başarıdır. 350 adli yargı hakim ve savcı adayı arasından dönem birincisi olarak mezun olan Aslancı, ödülünü dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in elinden alarak mesleğe iddialı bir giriş yapmıştır.

Bu başarı, onun kariyerinde yalnızca sembolik bir başlangıç değil; aynı zamanda ilerleyen yıllarda üstleneceği kritik görevlerin de habercisi olmuştur.

BAŞSAVCILIK GÖREVLERİ

Hazım Aslancı'nın kariyerinin büyük bölümü Cumhuriyet Başsavcılığı görevleriyle şekillenmiştir. Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yaparak geniş bir idari ve hukuki deneyim kazanmıştır:

Diyarbakır – Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı

Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı (2021 – 2024)

Bu görevler sırasında hem yerel adalet hizmetlerinin yürütülmesinde hem de kamu düzeninin sağlanmasında aktif rol üstlenmiştir. Özellikle Kırklareli'ndeki görev süresi, idari başarısı açısından dikkat çekici bir dönem olarak öne çıkmaktadır.