Hazar Motan kimdir? Başkalarının Hayatı dizisinin Sema'sı Hazar Motan kaç yaşında, nereli?

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Başkalarının Hayatı dizisinin Sema'sı Hazar Motan, dizideki rolünün ardından izleyicilerin araştırdığı isimlerden biri oldu. Oyunculuk kariyerine çocuk yaşlarda başlayan Motan'ın hayatı, yaşı ve memleketi merak ediliyor. “Hazar Motan kimdir?”, “Hazar Motan kaç yaşında?” ve “Hazar Motan nereli?” soruları gündeme gelirken, oyuncunun daha önce rol aldığı yapımlar da araştırılıyor. İşte Hazar Motan hakkında merak edilenler...

HAZAR MOTAN KİMDİR?

Hazar Motan, televizyon, sinema ve tiyatro projelerinde rol alan Türk oyuncudur. 13 Aralık 1990 tarihinde Ankara'da doğan Motan, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculukla çocuk yaşlarda tanışan Motan, 1997 yılında Yanlış Saksının Çiçeği adlı sinema filminde çocuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

2004 yılında Damatlık Şapka adlı kısa filmde rol alan oyuncu, ilerleyen yıllarda televizyon dizilerinde yer almaya başladı. Hazar Motan, özellikle Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Cemre karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. 2026 yılında ise Başkalarının Hayatı dizisinde Sema karakterini canlandırıyor.

HAZAR MOTAN KAÇ YAŞINDA?

Hazar Motan, 13 Aralık 1990 doğumludur. 1 Ekim 2026 itibarıyla 35 yaşındadır.

HAZAR MOTAN NERELİ?

Hazar Motan Ankara doğumludur. Eğitim hayatını Ankara'da sürdüren oyuncu, üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü'nde tamamladı.

HAZAR MOTAN'IN KARİYERİ

Hazar Motan'ın oyunculuk kariyeri çocuk yaşlarda başladı. 1997 yılında Yanlış Saksının Çiçeği filminde rol alan Motan, 2004 yılında Damatlık Şapka adlı kısa filmde Güllü karakterini canlandırdı. Daha sonra Bizim Evin Halleri, Paşa Gönlüm ve Diğer Yarım gibi televizyon yapımlarında rol aldı.

Oyuncunun kariyerindeki önemli yapımlardan biri Kırgın Çiçekler oldu. 2015-2018 yılları arasında yayınlanan dizide Cemre Derinoğlu karakterine hayat veren Motan, bu rolle geniş kitleler tarafından tanındı. Sonraki yıllarda Can Kırıkları, Kanunsuz Topraklar ve Veda Mektubu dizilerinde rol aldı. 2025 yılında Başka Bir Gün dizisinde İlayda karakterini canlandırdı.

Hazar Motan, 2026 yılında Başkalarının Hayatı dizisinin kadrosuna katıldı. Ay Yapım imzalı dizide Sema karakterini canlandıran oyuncu, hikâyede Hülya'nın ablası olarak yer alıyor.