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Hazar Ergüçlü, Kuzey Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da doğdu. Dizi ve sinema oyuncusu; son filminde yapımcı olarak da yer aldı. Başrolündeki Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri, 27 Kasım'da vizyona girmeden önce İstanbul'daki Atlas 1948 Sineması'nda özel gösterimle seyirci karşısına çıktı.

HAZAR ERGÜÇLÜ NERELİ?

Hazar Ergüçlü Lefkoşa doğumlu bir Kıbrıs Türkü. Bir röportajında, sınıf farkını Kıbrıs'tan Türkiye'ye geldiğinde çok daha keskin biçimde gördüğünü anlattı.

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

Hazar Ergüçlü, sinemaya 2010'da Gölgeler ve Suretler filmindeki Ruhsar rolüyle girdi. Televizyonda tanınması ise hemen ardından geldi: 2011-2013 arasında yayımlanan Kuzey Güney'de Simay karakterini oynadı. Ardından Medcezir'in Eylül'ü oldu.

Sonraki yıllarda televizyonla sinema arasında gidip geldi. 2018'de Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filminde Hatice rolünü üstlendi. Aynı dönemde dijital platform dizisi Hakan: Muhafız'da Zeynep Erman'ı oynadı. 2024'te başlayan İnci Taneleri'nde ise Dilber karakterine hayat verdi.

MUTTER FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri 27 Kasım 2026'da Türkiye'deki sinemalarda gösterime giriyor. Filmi Alphan Eşeli yazdı ve yönetti; dağıtımını CJ ENM yapıyor. Ergüçlü filmde Gül'ü oynuyor ve aynı zamanda ortak yapımcı. Kadroda Güven Kıraç, Erdeniz Kurucan ve Ulvi Kahyaoğlu da var.

Dram ile korkuyu buluşturan 1 saat 39 dakikalık gerilim filmi, ağır koşullar altında doğum yapan bir kadının hikâyesini anlatıyor. Gül'ün bebeği insana benzemiyor, partneri de onu terk ediyor; çocuğu tek başına büyütmeye çalışan genç kadın önyargı ve yalnızlıkla yüz yüze geliyor. Dünya prömiyeri Haziran'da New York'taki Tribeca Festivali'nde yapılan film, 18 yaş ve üzeri izleyiciler için.

Atlas 1948'deki gösterimde konuşan Ergüçlü, heyecandan karnının ağrıdığını söyledi ve böyle bir filmin parçası olmanın kendisi için çok değerli olduğunu ekledi. Eşeli de Mutter'i zor şartlarda çektikleri, en kişisel işi olarak tanımladı.

HAZAR ERGÜÇLÜ HANGİ ÖDÜLLERİ ALDI?

Hazar Ergüçlü, Mutter'deki performansıyla Ekim 2026'da 33. Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Film festivalden toplam dört ödülle döndü: en iyi kadın oyuncunun yanında kurgu, görüntü yönetimi ve sanat yönetimi. Ergüçlü ödül konuşmasında Soma'daki madencilerin çocuklarına değindi.

Bu, Ergüçlü'nün Adana'daki ilk ödülü değildi. 2017'de 24. Altın Koza'da Umut Veren Genç Kadın Oyuncu ödülünü almıştı. 2019'da 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de En İyi Kadın Oyuncu seçildi.

HAZAR ERGÜÇLÜ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Hazar Ergüçlü televizyonda Kuzey Güney ve Medcezir'den sonra Analar ve Anneler, Yüksek Sosyete, Hayat Sırları, Alev Alev ile İnci Taneleri'nde oynadı. Dijital platformlardaki dizileri Hakan: Muhafız, Saklı, Gönül ile Sadece Arkadaşız. Sinemadaki işleri arasında Dar Elbise, Kar ve Ahlat Ağacı var; 2025'te Öldürdüğün Şeyler'de başroldeydi.