Haysiyet dizisi hangi kanalda, hangi, günler yayınlanıyor?
Haysiyet dizisi hangi kanalda, hangi günler yayınlanıyor? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanal D’nin yeni dizisi Haysiyet, 8 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00’de ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlıyor.
Başrollerinde Doğukan Güngör, Merih Öztürk, Kerem Alışık ve Reha Özcan’ın yer aldığı Haysiyet dizisinin yayın günü ve kanalı belli oldu. Dizi, Kanal D ekranlarında Salı akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşuyor.
HAYSİYET DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alan Haysiyet dizisinin hangi kanalda yayınlandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Doğukan Güngör, Merih Öztürk, Kerem Alışık ve Reha Özcan gibi isimlerin yer aldığı Haysiyet, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Kanal D’nin resmi yayın akışında dizinin saat 20.00’de ekrana geldiği görülüyor.
HAYSİYET DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?
Haysiyet dizisi, 8 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00’de ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. Kanal D’nin yayın akışında Haysiyet’in 20.00 kuşağında yer aldığı görülürken, dizinin aynı gün ilerleyen saatlerde tekrar bölümleri de ekrana geliyor.
HAYSİYET DİZİSİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
İzleyicilerin “Haysiyet dizisi saat kaçta?” sorusuna yanıt ise 20.00 olarak öne çıkıyor. Kanal D’nin resmi yayın akışında Haysiyet, 20.00’de başlayan dizi olarak yer alıyor. İlk bölümün ardından dizinin 22.30 ve 01.00 saatlerinde tekrar yayınlarının da bulunduğu görülüyor.
HAYSİYET DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Haysiyet dizisinin oyuncu kadrosunda Doğukan Güngör, Merih Öztürk, Kerem Alışık, Reha Özcan, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu ve Aybüke Yılmaz gibi isimler bulunuyor. Dizi, farklı dünyalardan gelen iki ailenin kesişen hayatları ve Mehmet ile Simay arasındaki aşk üzerinden izleyiciye güçlü bir hikâye sunuyor.
HAYSİYET DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Haysiyet, aynı şehirde yaşayan ancak birbirlerinden oldukça farklı hayatlara sahip iki ailenin hikâyesini konu alıyor. Karlıova ailesinin en küçük oğlu Mehmet ile güçlü ve varlıklı Tarman ailesinin kızı Simay'ın yolları beklenmedik bir şekilde kesişiyor. İkilinin aşkı, ailelerin geçmişten gelen hesaplaşmaları, sınıf farklılıkları ve kendi doğruları arasında zorlu bir sınavdan geçiyor.
Aşk, aile ve haysiyet arasında kalan karakterlerin vereceği kararlar dizinin hikâyesine yön verirken, Mehmet ve Simay'ın ilişkisi de olayların merkezinde yer alıyor. Haysiyet, güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik hikâyesiyle Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.
HAYSİYET DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Haysiyet dizisi, aynı şehirde yaşayan ancak hayatları ve sahip oldukları imkanlar bakımından birbirlerinden tamamen farklı iki ailenin kesişen hikâyesini konu alıyor. Bir tarafta geçimini nakliyecilik yaparak sağlayan Karlıova ailesi, diğer tarafta zenginliği ve gücüyle öne çıkan Tarman ailesi bulunuyor. İki ailenin çocukları Mehmet ve Simay’ın yollarının kesişmesiyle birlikte dengeler değişiyor.
Karlıova ailesinin en küçük oğlu Mehmet ile Tarman ailesinin kızı Simay arasında başlayan aşk, iki aile arasındaki farklılıkları da gün yüzüne çıkarıyor. Birbirlerinin hangi ailelere mensup olduğunu bilmeden tanışan gençler, kısa sürede kendilerini büyük bir aşkın içerisinde buluyor. Ancak bu aşk; gurur, sınıf farkı, aile baskısı ve geçmişten gelen hesaplaşmalar nedeniyle zorlu bir sınavdan geçiyor.
Mehmet ve Simay’ın ilişkisi ilerledikçe yalnızca kendi hayatları değil, ailelerinin geleceği de değişmeye başlıyor. Dizi, genç çiftin kendileri için çizilen hayata boyun eğip eğmeyeceğini ve tüm engellere rağmen aşklarının arkasında durup duramayacağını izleyiciye aktarıyor.
HAYSİYET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Haysiyet dizisinin çekim yeri de yapımın yayınlanmasıyla birlikte merak edilen konular arasında bulunuyor. Dizinin samimi mahalle atmosferini yansıtan sahneleri, İstanbul’un tarihi dokusuyla dikkat çeken Balat semtinde çekiliyor.
Tarihi yapıları, renkli sokakları ve nostaljik atmosferiyle öne çıkan Balat, dizinin hikâyesine de farklı bir hava katıyor. Haysiyet’te kullanılan mekanlar ve sokaklar, özellikle Karlıova ailesinin günlük yaşamının anlatıldığı sahnelerde mahalle kültürünü ön plana çıkarıyor.
HAYSİYET DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Haysiyet dizisi, deneyimli oyuncular ile genç yetenekleri bir araya getiren geniş bir kadroya sahip. Dizinin başrollerinde Kerem Alışık, Doğukan Güngör ve Merih Öztürk bulunurken, kadroda Reha Özcan, Burak Çelik ve Gökberk Yıldırım gibi dikkat çeken isimler de yer alıyor.
Haysiyet dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:
• Kerem Alışık
• Doğukan Güngör – Mehmet Karlıova
• Merih Öztürk – Simay Tarman
• Reha Özcan – Haluk Tarman
• Burak Çelik – Tarık Tarman
• Gökberk Yıldırım – Tufan Karlıova
• Orkuncan İzan
• Asır Gündoğdu
• Aybüke Yılmaz
• Elifcan Ongurlar
• Berfin Kıymaz
• Nizam Namidar
• Gülçin Hatıhan
• Ayça Varlıer
• Ceren Kesim
• Ecem Koca
• Doruk Miraç Günaydın
• Hilal Kuvvet
• Nergis Öztürk
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