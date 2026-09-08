Haysiyet dizisi hangi kanalda, hangi, günler yayınlanıyor?

Başrollerinde Doğukan Güngör, Merih Öztürk, Kerem Alışık ve Reha Özcan’ın yer aldığı Haysiyet dizisinin yayın günü ve kanalı belli oldu. Dizi, Kanal D ekranlarında Salı akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşuyor.

Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alan Haysiyet dizisinin hangi kanalda yayınlandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Doğukan Güngör, Merih Öztürk, Kerem Alışık ve Reha Özcan gibi isimlerin yer aldığı Haysiyet, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Kanal D’nin resmi yayın akışında dizinin saat 20.00’de ekrana geldiği görülüyor.

Haysiyet dizisi, 8 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00’de ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. Kanal D’nin yayın akışında Haysiyet’in 20.00 kuşağında yer aldığı görülürken, dizinin aynı gün ilerleyen saatlerde tekrar bölümleri de ekrana geliyor.

HAYSİYET DİZİSİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İzleyicilerin “Haysiyet dizisi saat kaçta?” sorusuna yanıt ise 20.00 olarak öne çıkıyor. Kanal D’nin resmi yayın akışında Haysiyet, 20.00’de başlayan dizi olarak yer alıyor. İlk bölümün ardından dizinin 22.30 ve 01.00 saatlerinde tekrar yayınlarının da bulunduğu görülüyor.

HAYSİYET DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Haysiyet dizisinin oyuncu kadrosunda Doğukan Güngör, Merih Öztürk, Kerem Alışık, Reha Özcan, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu ve Aybüke Yılmaz gibi isimler bulunuyor. Dizi, farklı dünyalardan gelen iki ailenin kesişen hayatları ve Mehmet ile Simay arasındaki aşk üzerinden izleyiciye güçlü bir hikâye sunuyor.

HAYSİYET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Haysiyet, aynı şehirde yaşayan ancak birbirlerinden oldukça farklı hayatlara sahip iki ailenin hikâyesini konu alıyor. Karlıova ailesinin en küçük oğlu Mehmet ile güçlü ve varlıklı Tarman ailesinin kızı Simay'ın yolları beklenmedik bir şekilde kesişiyor. İkilinin aşkı, ailelerin geçmişten gelen hesaplaşmaları, sınıf farklılıkları ve kendi doğruları arasında zorlu bir sınavdan geçiyor.