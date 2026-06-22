Haymana Belediye Başkanı kimdir? Haymana Belediye Başkanı Levent Koç kaç yaşında, nereli?

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç’un hayatı ve mesleki kariyeri kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Eğitimci kimliğiyle bilinen Koç’un biyografisi, görev aldığı kurumlar ve siyasi kariyeri araştırılırken, “ Levent Koç kimdir ve nerelidir?” soruları sıkça soruluyor. Ankara’nın Haymana ilçesinde görev yapan Koç’un geçmişi ve kariyerine ilişkin detaylar merak ediliyor. İşte Haymana Belediye Başkanı Levent Koç hakkında merak edilenler...

HAYMANA BELEDİYE BAŞKANI LEVENT KOÇ KİMDİR?

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, eğitimci kimliğiyle tanınan ve uzun yıllar Milli Eğitim camiasında çeşitli görevlerde bulunmuş bir isimdir. İlk ve ortaöğretimini Haymana’da tamamlayan Koç, 2002 yılında İnönü Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuştur. 2004 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak aynı yıl öğretmenlik görevine başlamıştır.

HAYMANA BELEDİYE BAŞKANI LEVENT KOÇ KAÇ YAŞINDA?

Levent Koç’un doğum yılına ilişkin kesin ve kamuoyuna açık güncel bir bilgi bulunmamakla birlikte, eğitim ve mesleki kariyer geçmişi dikkate alındığında uzun yıllardır kamu görevinde yer aldığı bilinmektedir.

HAYMANA BELEDİYE BAŞKANI LEVENT KOÇ NERELİ?

Levent Koç, Ankara’nın Haymana ilçesindendir. İlk ve ortaöğretimini de memleketi olan Haymana’da tamamlamıştır.

HAYMANA BELEDİYE BAŞKANI LEVENT KOÇ’UN KARİYERİ

Levent Koç, meslek hayatına Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak başlamış, ardından eğitim alanında farklı idari görevlerde bulunmuştur. 2007 yılında Ankara Polatlı Atatürk Lisesinde müdür yardımcılığı, 2011 yılında Nuri Bektaş Anadolu Lisesinde müdür başyardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.

2013-2017 yılları arasında Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan Koç, 2017-2021 yılları arasında Haymana Yenice Dilaver Temizhan Çok Programlı Anadolu Lisesinde okul müdürlüğü yapmıştır. 2021-2023 yılları arasında ise Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okul müdürü olarak görev almıştır.

Eğitim alanındaki uzun kariyerinin ardından siyasete giren Levent Koç, Haymana Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır. Mesleki geçmişi boyunca eğitim yönetimi ve idari görevlerde bulunarak kamu hizmetinde aktif rol üstlenmiştir.