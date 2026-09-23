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Hayden Panettiere neden öldü, ölüm nedeni neydi? sorusu hayranları tarafından araştırılıyor. 37. yaş gününe yalnızca birkaç gün kala hayatını kaybeden ABD'li oyuncunun ölümüne ilişkin adli tıp incelemesi tamamlandı. Panettiere'nin ölüm nedenine ve otopsi sonucuna ilişkin açıklanan detaylar haberimizde.

HAYDEN PANETTIERE NEDEN ÖLDÜ? ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

' Heroes' ve 'Nashville' dizilerindeki rolleriyle dünya çapında tanınan ABD'li oyuncu Hayden Panettiere, 36 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölümünün ardından merak edilen “Hayden Panettiere neden öldü?” sorusunun yanıtı, tamamlanan otopsiyle ortaya çıktı. Yetkililer, Panettiere'nin ölümünün birden fazla ilacın toksik etkileriyle bağlantılı olduğunu ve ölüm şeklinin kaza olarak değerlendirildiğini açıkladı.

HAYDEN PANETTIERE'NİN ÖLÜM NEDENİ NE?

Hayden Panettiere, 16 Ağustos'ta ABD'nin Greenville bölgesindeki evinde yaşamını yitirdi. Oyuncunun ölümünün ardından ilk aşamada olası bir uyuşturucu aşırı dozundan şüphelenildi.

Greenville İlçe Adli Tıp Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise otopsinin tamamlandığı ve ölüm nedeninin “birden fazla ilacın toksik etkileri” olduğu belirtildi. Yetkililer, yapılan incelemelerde ölümle bağlantılı olabilecek herhangi bir travma izine rastlanmadığını da açıkladı.

HAYDEN PANETTIERE'NİN ÖLÜMÜ KAZA OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Adli tıp incelemesinin ardından Panettiere'nin ölüm şekli de belirlendi. Yetkililer, ölümün kaza olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Açıklamada, otopsinin uzman bir adli patolog tarafından gerçekleştirildiği ve incelemelerde ölüme katkıda bulunabilecek herhangi bir travmatik bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

HAYDEN PANETTIERE KAÇ YAŞINDAYDI?

Oyunculuk kariyerine çocuk yaşta başlayan Hayden Panettiere, hayatını kaybettiğinde 36 yaşındaydı. Panettiere, 37. doğum gününe yalnızca beş gün kala yaşamını yitirdi.

Çocuk yaşta televizyon dünyasına adım atan oyuncu, ilerleyen yıllarda sinema ve televizyon projeleriyle adını geniş bir izleyici kitlesine duyurdu.

HAYDEN PANETTIERE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Hayden Panettiere, özellikle Heroes dizisinde canlandırdığı Claire Bennet karakteriyle dünya çapında tanındı. Daha sonra Nashville dizisinde country müzik sanatçısı Juliette Barnes karakterine hayat verdi.

Panettiere, Nashville'deki performansıyla iki kez Altın Küre'de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorisinde aday gösterildi. Oyuncunun kariyerinde ayrıca Scream 4 ve Scream 6 filmlerindeki Kirby Reed karakteri de önemli bir yere sahipti.

HAYDEN PANETTIERE HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Oyuncunun sinema kariyeri de çocuk yaşlarda başladı. 1998 yapımı Pixar filmi A Bug's Life'ta Dot karakterini seslendiren Panettiere, 2000 yılında Denzel Washington'ın başrolünde yer aldığı Remember the Titans filminde rol aldı.

Panettiere daha sonraki yıllarda Raising Helen, Bring It On: All or Nothing, Scream 4 ve Scream 6 gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı.

HAYDEN PANETTIERE'NİN ÇOCUĞU VAR MI?

Hayden Panettiere'nin, eski nişanlısı Ukraynalı eski profesyonel boksör Wladimir Klitschko'dan Kaya adında bir kızı bulunuyor. Kaya'nın doğumuyla birlikte anne olan Panettiere, ilerleyen dönemde kızının velayetini Klitschko'ya verdi.

11 yaşındaki Kaya'nın babası Wladimir Klitschko ile birlikte yaşadığı belirtildi.

HAYDEN PANETTIERE KİMDİR?

Hayden Panettiere, oyunculuk ve seslendirme çalışmalarıyla tanınan ABD'li bir sanatçıydı. Kariyerine çocuk yaşta başlayan Panettiere, televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı.

Özellikle Heroes dizisindeki Claire Bennet ve Nashville dizisindeki Juliette Barnes karakterleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, kariyeri boyunca farklı yapımlarda yer aldı. 36 yaşında hayatını kaybeden Panettiere'nin ölüm nedeni, yapılan otopsinin ardından birden fazla ilacın toksik etkileri olarak açıklandı.