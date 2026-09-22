Zeytinburnu'nda yıkım bitişik dairenin duvarlarını yıktı, çocuk 5 dakikayla kurtuldu

ZEYTİNBURNU'nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binanın bitişiğinde bulunan apartmandaki dairenin çalışma sırasında dün yatak odasının, bugün de banyosunun duvarı yıkıldı. Ev sahibi Medine Ulaş, "Çocuklar 'evi yıktılar' diye aradılar. Oğlumun canını 5 dakikayla kurtardık. Bu sabah da kalktığımızda öbür odanın duvarına girilmiş. Diğer duvar büyük ihtimalle dün çatladı, sonra bugünkü yıkımla beraber aşağı indi" dedi.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Telsiz Mahallesi Karanfil Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binanın bitişiğindeki apartmanın duvarı dün çöktü. Bugün ise yıkım çalışmaları sırasında aynı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin yatak odası ve banyo duvarlarında hasar meydana geldi. Sabah saatlerinde yatak odasının duvarındaki boşluktan içeri ışık geldiğini fark eden aile, aşağıya inerek yıkım çalışmasını gerçekleştiren kişilerle tartıştı. Ailenin polis çağırarak şikayetçi olduğu öğrenildi.

'OĞLUMUN CANINI 5 DAKİKAYLA KURTARDIK'

Ev sahibi Medine Ulaş, "Dün evde yoktum. Bana haber geldi. Çocuklar 'evi yıktılar' diye aradılar. Oğlumun canını 5 dakikayla kurtardık. Eve gelmem o kadar zordu ki neye uğradığımı şaşırdım. Evin halini gördüm iyice şaşırdım. Bu sabah da kalktığımızda öbür odanın duvarına girilmiş. Diğer duvar büyük ihtimalle dün çatladı, sonra bugünkü yıkımla beraber aşağı indi. Yatak odasının duvarının yıkıldığını biz ışıkla fark ettik. Yatağı çektiğimizde arkasında büyük bir alanın yıkıldığını gördük. Aşağı indim. Ekibe tekrar içeri girdiniz dedim. 'Yok size öyle geliyor' dedi. Tartışınca gelip baktılar. Baktıklarında gördüler. Tamir için tuğla getirdiler, örmeye başladılar" dedi.

'BANYONUN HAVA BOŞLUĞUNUN ARKA TARAFINDAKİ DUVARA DA GİRİLMİŞ'

Yıkımın halen devam ettiğini belirten Medine Ulaş, "Halen yıkım da devam ediyor. Hiçbir şekilde şu anda güvenli değil. Polisi aradık. Oğlum da karakolda şikayetçi olacak. Dün zabıta geldi. Normalde zabıtanın olması lazım. Güvenlik şeridi çekmesi lazım. Evimin güvenliğini sağlaması lazım. Hiçbir şekilde güvenlik yok. Benim çocuğum o gün altında kalabilirdi. Halen bir sürü sıkıntı yaşıyorum. Hiç doğru düzgün bir yıkım yapılmadı. Gerçekten böyle bir kentsel dönüşüm olmaz. Deprem olsaydı böyle olmazdı. Deprem vurup geçecekti. Belki binama bir zarar gelmeyecekti ama bunun yıktığı şekil depremden beter. Çocuk odası, yatak odası, yataklar zaten kırıldı. Üstüne molozlar düştü. Komidin, hepsi paramparça oldu. Aynı şekilde banyonun hava boşluğunun arka tarafındaki duvara da girilmiş" ifadelerini kullandı.

'BİNA BAŞIMIZA ÇÖKECEK, KORKUYORUZ'

Ulaş, "Yıkımın 3'üncü günündeyiz ve halen sarsıntılar devam ediyor. Şu anda halen yıkım devam ediyor. Çok yanlış bir yıkım yapılıyor. Güm güm halen ses geliyor. Şu anda sallanıyor. Benim bina da 10 yıllık bina, eski bir bina değil. Arka tarafta da bir yıkım oldu, biz böyle bir şey görmedik. Bu çok yanlış. Ekip çok yanlış yıkıyor. Şu anda güvende değilim. Yetkililer bir an önce buna bir çare bulmaları lazım. Bina başımıza çökecek, korkuyoruz. İşe gidecektim ama gitmedim. Bütün hepimiz şu anda evdeyiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı