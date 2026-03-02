Ortadoğu'da gerilim tırmanırken, İran tarafından düzenlenen füze saldırılarının onuncu dalgasında Tel Aviv, Hayfa ve Kudüs'teki askeri ve hükümet tesisleri hedef alındı. Bu operasyonun en dikkat çeken unsuru ise Hayber füzeleri oldu. Peki, Hayber Füzesi nedir? Hürremşehr (Hayber) balistik füzesinin özellikleri neler? Detaylar...

HAYBER FÜZESİ NEDİR?

Hayber füzesi, İran'ın kendi imkanlarıyla geliştirdiği son teknoloji balistik füze sistemlerinden biridir. Resmî olarak Kheibar veya Khorramshahr-4 adıyla bilinen bu silah, İran İslam Devrimi'nin 44. yıl dönümünde kamuoyuna tanıtılmıştır. İsmini, İslam tarihinde stratejik önemi olan Hayber Kalesi kuşatmasından alması, füzeye hem sembolik hem de caydırıcı bir güç katmaktadır.

İran tarafından stratejik bir silah projesi olarak geliştirilen Hayber füzesi, ülkenin balistik füze envanterinde kritik bir yere sahiptir. Bu füze, özellikle Orta Doğu'daki potansiyel hedefler için caydırıcılık sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. İran Devrim Muhafızları, füzenin operasyonel kapasitesini son saldırılarda da göstermiştir; Tel Aviv, Hayfa ve Kudüs'teki askeri ve hükümet tesislerini hedef alan onuncu füze dalgasında Hayber füzeleri öne çıkmıştır.

HÜRREMŞEHR (HAYBER) BALİSTİK FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Hayber füzesi, teknik açıdan İran'ın en gelişmiş balistik füze sistemlerinden biri olarak tanımlanabilir. Gelişmiş mühendislik ve yerli teknoloji kullanılarak üretilen bu füze, hem stratejik hem de taktik operasyonlarda yüksek etki sağlayacak özelliklere sahiptir.

MENZİL

Hayber füzesinin menzili yaklaşık 2.000 kilometre olarak açıklanmaktadır. Bu mesafe, füzenin Orta Doğu'daki birçok ülkeye ulaşabilecek kapasitede olduğunu gösterir. Menzil avantajı, füzeyi hem uzun menzilli stratejik bir tehdit hem de bölgesel operasyonlar için esnek bir araç hâline getirir.

SAVAŞ BAŞLIĞI KAPASİTESİ

Füze, 1.500 kilogram ağırlığında savaş başlığı taşıyabilmektedir. Bu yüksek taşıma kapasitesi, füzenin tek bir atışla geniş alanlarda yıkıcı etki oluşturabilmesini mümkün kılar. Ayrıca, nükleer veya kimyasal başlık taşıyabilme potansiyeli, uluslararası güvenlik çevrelerinde ciddi bir endişe yaratmaktadır.

HEDEF HASSASİYETİ

Hayber füzesi, gelişmiş navigasyon ve güdüm sistemleri sayesinde yüksek isabet oranına sahiptir. Bu özellik, stratejik hedeflere karşı etkin kullanımını artırırken, operasyonel başarının da garantisi olarak öne çıkmaktadır.

YAKIT SİSTEMİ

Füze, sıvı yakıt teknolojisi ile çalışmaktadır. Sıvı yakıtlı sistemler, daha kontrollü bir ateşleme ve uzun menzil avantajı sunarken, lojistik ve hazırlık süreçlerinde daha dikkatli planlama gerektirir.

MOBİLİTE

Hayber füzesi, taşınabilir fırlatma rampaları sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. Bu mobilite, füzenin konuşlandırılmasını esnek hâle getirir ve düşman radar sistemlerinden kaçınma şansını artırır.

HAYBER FÜZESİ NE KADAR ETKİLİ?

Hayber füzesi, İran'ın balistik füze envanterindeki en etkili silah sistemlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. 2.000 kilometrelik menzili ve 1.500 kilogramlık savaş başlığı kapasitesi sayesinde hem stratejik hem de taktik hedefler üzerinde ciddi bir tehdit oluşturur.

Son saldırılarda, işgal altındaki topraklarda sirenlerin uzun süre çaldığı gözlemlenmiştir. Bu durum, füzelerin sadece menzil ve güç açısından değil, psikolojik etkiler bakımından da yüksek bir caydırıcılığa sahip olduğunu göstermektedir.

Ayrıca, İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamalarda, katil ve soykırımcı olarak nitelendirilen Binyamin Netanyahu'nun ofisinin Hayber füzesiyle hedef alındığı ifade edilmiştir. Bu da füzenin yüksek hassasiyet ve stratejik değerini teyit eden bir örnek olarak öne çıkmaktadır.