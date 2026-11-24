Hayati Yazıcı istifa etti mi sorusunun yanıtı evet. Ak Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve son olarak Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hayati Yazıcı, görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu. Yazıcı, istifa gerekçesini, oğlu üzerinden yürütüldüğünü belirttiği bir algı kampanyasının partisine zarar vermesine fırsat vermemek olarak açıkladı. Yazıcı, oğlu Mustafa Yazıcı'nın iddia edildiği gibi Adil Katılım Bankası'nın ortağı, kurucusu ya da yöneticisi olmadığını da ifade etti.

HAYATİ YAZICI İSTİFA ETTİ Mİ?

Evet, Hayati Yazıcı Ak Parti'deki görevinden istifa etti. Yazıcı, kamuoyuyla paylaştığı açıklamada, "Bu nedenle deruhte etmekte olduğum görevimden ayrılma kararı aldım" ifadelerini kullandı.

HAYATİ YAZICI'NIN GÖREVİ NEYDİ?

Hayati Yazıcı, istifasına kadar AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Partinin kuruluşundan bu yana farklı kademelerde sorumluluk üstlenen Yazıcı, daha önce Devlet Bakanı ve Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak da görev yaptı. Hakimlik mesleğinden siyasete geçen Yazıcı, uzun yıllar milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer aldı.

HAYATİ YAZICI NEDEN İSTİFA ETTİ?

Hayati Yazıcı'nın istifası, oğlu Mustafa Yazıcı'nın adının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarına ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında geçmesinin ardından geldi. Yazıcı açıklamasında, soruşturmayla hiçbir ilgisi bulunmamasına rağmen partideki görevinin sosyal medya üzerinden yürütülen planlı bir kampanyada araç haline getirildiğini ve bu yolla partisine zarar verilmek istendiğini öne sürdü. Yazıcı, "Buna asla fırsat vermeyeceğim" diyerek görevinden ayrıldığını açıkladı.

Yazıcı, kararını şu sözlerle açıkladı:

"Herhangi bir dahliniz, sorumluluğunuz ya da ortaklığınız olmasa dahi siyaseten işin tüm sorumluluğu bazen sizin omuzlarınıza yıkılır ve sizin bırakmanız durumunda sorunun çözüleceği gibi bir izlenim oluşturulur. Tam da şimdi işte böyle bir algının içindeyiz."

"OĞLUMUN FONLARDAN BİR KURUŞ DAHİ KAZANIMI OLMAMIŞTIR"

Hayati Yazıcı, oğlu hakkındaki iddialara da yanıt verdi. Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Oğlumun soruşturmaya konu fonların hiçbirinden gerek sahibi olduğu şirketler gerekse şahsen değil bir lira, bir kuruş dahi kazanımı olmamıştır. Oğlum Mustafa Yazıcı iddia edildiği gibi Adil Katılım Bankası'nın ortağı, kurucusu ve yöneticisi değildir."

Yazıcı ayrıca bu süreçte masumiyet karinesine ve lekelenmeme hakkına saygı gösterilmesini beklediğini belirterek, "Bir iddianın, yalnızca gündeme getirilmiş olması nedeniyle bir hükme dönüşemeyeceğine inanıyorum" dedi.

MUSTAFA YAZICI HAKKINDA NE KARAR VERİLDİ?

Mustafa Yazıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 Kasım'da ifadeye çağrıldı. Yaklaşık altı saat süren ifadesinin ardından hâkimliğe sevk edilen Yazıcı, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir kez imza verme şartıyla adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Mustafa Yazıcı'nın ortakları arasında yer aldığı Adil Varlık Yönetimi'ne ise 17 Ekim 2026'da TMSF kayyum olarak atanmıştı. Soruşturma devam ediyor.

"ALNIM AK, BAŞIM DİK"

Hayati Yazıcı, açıklamasında siyasi hayatı boyunca hiçbir şaibeli işin içinde bulunmadığını vurguladı:

"Ömrümü hak ve özgürlük gasplarına karşı verilen mücadeleyle geçirmekteyim. Alnım ak, başım dik. Bugüne kadar ne şahsi hayatımda ne de üstlendiğim kamusal ve siyasi sorumluluklarda şaibeli herhangi bir işin, ilişkinin ve faaliyetin içinde bulunmadım."

Yazıcı, aldığı kararın görev sorumluluğunun ve kurumsal hassasiyetinin bir gereği olduğunu belirterek, "İnandığım siyasi ahlakın ve sorumluluk anlayışının bir sonucudur" ifadesini kullandı.