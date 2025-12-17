Haberler

Hatay'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 17 Aralık Hatay'da az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Hatay'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 17 Aralık Hatay'da az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
Güncelleme:
17 Aralık sabahına Hatay'ın farklı noktalarında kısa süreli olarak algılanan sarsıntı, vatandaşların dikkatini bir anda resmî kaynaklara yöneltti. Sosyal medyada "Hatay'da deprem mi oldu?" sorusu hızla yayılırken, yaşanan hareketliliğin nedenine dair net bilgi almak isteyenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek açıklamaları beklemeye başladı. Peki, Hatay'da deprem mi oldu? 17 Aralık'ta Hatay'da az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

17 Aralık sabah saatlerinde Hatay'ın çeşitli ilçelerinden gelen "deprem mi oldu" yönündeki paylaşımlar, kent genelinde kısa süreli bir endişe yarattı. Sosyal medya üzerinden artan yorumlar sonrası vatandaşlar son deprem kayıtlarını incelemeye başlarken, Hatay'da resmî kayıtlara geçen bir sismik hareket olup olmadığı merak edildi. Peki, 17 Aralık'ta Hatay'da az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Gözler, sürecin netleşmesi adına AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılacak resmî bilgilendirmelere çevrildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

17 Aralık sabah saatlerinde Hatay'da meydana gelen deprem, kent genelinde kısa süreli endişeye neden oldu. AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, merkez üssü Hassa olan depremin büyüklüğü 4 olarak ölçüldü. Yerin 7.41 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 17 Aralık tarihli son depremler tablosunda; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve saati ayrıntılı biçimde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme çalışmaları kapsamında doğrulanan bilgiler anlık olarak erişime açılıyor. AFAD, düzenli paylaşımlarla bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi amaçlarken, vatandaşlara yalnızca resmî kanalların takip edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

17 ARALIK HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

17 Aralık günü Hatay'ın farklı bölgelerinden gelen "sarsıntı hissettik" yönündeki bildirimler, kentte kısa süreli bir panik havasına neden oldu. Bazı ilçelerde hissedilen hafif titreşimlerin ardından "Hatay'da deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme taşındı.

Sosyal medyada artan paylaşımlar sonrası vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmî kayıtlarını kontrol etmeye yöneldi. Yetkililer, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin hızla yayılabildiğine dikkat çekerek, güncel durumun yalnızca resmî veriler üzerinden takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

