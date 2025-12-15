Haberler

Hatay'da 15-16 Aralık okullar tatil mi? Deprem sonrası Hatay'da yarın okullar tatil mi?
Güncelleme:
15-16 Aralık'ta Hatay'da yaşanan deprem sonrası, okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Hatay'da deprem endişesi yeniden gündemde. AFAD verilerine göre, 16 Aralık'ta Antakya merkezli 4,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi ve yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Peki, Hatay'da 15-16 Aralık okullar tatil mi? Deprem sonrası Hatay'da yarın okullar tatil mi? Detaylar...

Hatay'da deprem korkusu yeniden gündemde. AFAD tarafından açıklanan verilere göre, Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 12.15'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen bu sarsıntı, bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Peki, Hatay 16 Aralık okullar tatil mi? Deprem sonrası Hatay'da yarın okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...

HATAY 16 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay, 6 Şubat depremleri sonrası ciddi bir yıkım yaşamış ve binlerce yapı zarar görmüştü. Özellikle Antakya ilçesinde 6 bin 369 yapı "yıkık" olarak kayıtlara geçmiş, şehir büyük bir felaketin izlerini taşımaya devam etmişti. Bu nedenle Hatay'daki son deprem, hem yerel halk hem de yetkililer tarafından dikkatle takip ediliyor.

Şu ana kadar Hatay Valiliği veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 16 Aralık tarihli okulların tatil edildiğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Vatandaşlar ve veliler, güvenlik tedbirlerini öncelikli tutarak resmi açıklamaları bekliyor.

DEPREM SONRASI HATAY'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay'da son yaşanan 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası öğrenciler ve aileler "Yarın okullar tatil olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Afet sonrası bölgede hasar tespiti ve güvenlik kontrolleri hızla yürütülürken, okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin resmi bir karar henüz duyurulmadı.

Vatandaşların, resmi duyurular dışında gelen bilgilerle hareket etmemesi, AFAD ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamalarını takip etmesi büyük önem taşıyor.

title