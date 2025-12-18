Hastanelerde enfeksiyon kontrol komitesi oluşturulması zorunlu mu olacak? Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelikte neler var?

18 Aralık itibarıyla sağlık sektörü gündeminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hastanelerde enfeksiyon kontrol komitelerinin zorunlu hale gelmesi, hem sağlık çalışanları hem de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni yönetmelik kapsamında hangi kuralların getirildiği, komitelerin görev ve yetkilerinin neler olduğu ve uygulamanın pratikte nasıl işleyeceği soruları öne çıkıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HASTANELERDE ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ OLUŞTURULMASI ZORUNLU MU OLACAK?

Evet, Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelik ile tüm yataklı tedavi kurumlarında enfeksiyon kontrol komitesi oluşturulması zorunlu hale getirildi. Komite, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, yoğun bakım temsilcileri, mikrobiyoloji laboratuvarı sorumlusu, enfeksiyon kontrol hemşiresi ve hastane yönetimi gibi farklı birimlerden oluşacak ve aldığı kararlar bağlayıcı olacak. Hastane yönetimleri bu kararları uygulamakla yükümlü tutulacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN HAZIRLADIĞI YÖNETMELİKTE NELER VAR?

Yönetmelik, yataklı tedavi kurumlarında enfeksiyon kontrol komitelerinin teşkili, görev ve yetkilerini, çalışma usul ve esaslarını düzenliyor. Ayrıca, komite kurulacak kurumlarda enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı bulunmadığında, aynı il sınırları içindeki başka bir kurumdan danışmanlık hizmeti alınmasını öngörüyor. Yönetmelik, komitenin nasıl organize edileceğini, kararlarının bağlayıcılığını ve personel eğitimini de kapsıyor.

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREVLERİ

Komite, bilimsel esaslar doğrultusunda enfeksiyon kontrol programı oluşturacak ve uygulanmasını takip edecek. Ulusal ve uluslararası rehberleri dikkate alarak standartları güncelleyecek, personele hizmet içi eğitim verecek ve uygulamaları denetleyecek. Ayrıca inşaat ve tadilat planları ile hastalar, ziyaretçiler ve kurum çalışanları için tehdit oluşturan enfeksiyon risklerini değerlendirecek ve gerekli önlemleri alacak.

ANTİBİYOTİK KULLANIM UYGULAMALARINI ANALİZ EDECEK Mİ?

Evet, enfeksiyon kontrol komitesi, sürveyans verileri ve eczaneden alınan antibiyotik kullanım bilgilerini analiz ederek antimikrobiyal yönetim politikalarını belirleyecek. Antibiyotik kullanımına ilişkin sonuçları yönetime raporlayacak ve ulusal sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonlar sürveyans ağına verileri girecek.

SÜRVEYANSI PLANLAYIP SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYACAK MI?

Evet, komite, Bakanlık tarafından belirlenen ulusal sürveyans standartları doğrultusunda, yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarını dikkate alarak enfeksiyon sürveyansını planlayacak ve sürekliliğini sağlayacak. Sürveyans verilerini analiz ederek öncelikleri belirleyecek, yıllık çalışma raporunu yönetime sunacak ve gerekli durumlarda izolasyon ve hasta-ziyaretçi kısıtlamaları gibi uygulamaları takip edecek.