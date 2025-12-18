Haberler

Hastanelerde enfeksiyon kontrol komitesi oluşturulması zorunlu mu olacak? Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelikte neler var?

Hastanelerde enfeksiyon kontrol komitesi oluşturulması zorunlu mu olacak? Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelikte neler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hastanelerde enfeksiyon kontrolüne dair kritik bir düzenleme, Sağlık Bakanlığı tarafından gündeme getirildi. Yeni yönetmelikle birlikte enfeksiyon kontrol komitelerinin kurulup hangi kurallara göre çalışacağı merak konusu oldu. Peki, Hastanelerde enfeksiyon kontrol komitesi oluşturulması zorunlu mu olacak? Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelikte neler var?

18 Aralık itibarıyla sağlık sektörü gündeminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hastanelerde enfeksiyon kontrol komitelerinin zorunlu hale gelmesi, hem sağlık çalışanları hem de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni yönetmelik kapsamında hangi kuralların getirildiği, komitelerin görev ve yetkilerinin neler olduğu ve uygulamanın pratikte nasıl işleyeceği soruları öne çıkıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HASTANELERDE ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ OLUŞTURULMASI ZORUNLU MU OLACAK?

Evet, Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelik ile tüm yataklı tedavi kurumlarında enfeksiyon kontrol komitesi oluşturulması zorunlu hale getirildi. Komite, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, yoğun bakım temsilcileri, mikrobiyoloji laboratuvarı sorumlusu, enfeksiyon kontrol hemşiresi ve hastane yönetimi gibi farklı birimlerden oluşacak ve aldığı kararlar bağlayıcı olacak. Hastane yönetimleri bu kararları uygulamakla yükümlü tutulacak.

Hastanelerde enfeksiyon kontrol komitesi oluşturulması zorunlu mu olacak? Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelikte neler var?

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN HAZIRLADIĞI YÖNETMELİKTE NELER VAR?

Yönetmelik, yataklı tedavi kurumlarında enfeksiyon kontrol komitelerinin teşkili, görev ve yetkilerini, çalışma usul ve esaslarını düzenliyor. Ayrıca, komite kurulacak kurumlarda enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı bulunmadığında, aynı il sınırları içindeki başka bir kurumdan danışmanlık hizmeti alınmasını öngörüyor. Yönetmelik, komitenin nasıl organize edileceğini, kararlarının bağlayıcılığını ve personel eğitimini de kapsıyor.

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREVLERİ

Komite, bilimsel esaslar doğrultusunda enfeksiyon kontrol programı oluşturacak ve uygulanmasını takip edecek. Ulusal ve uluslararası rehberleri dikkate alarak standartları güncelleyecek, personele hizmet içi eğitim verecek ve uygulamaları denetleyecek. Ayrıca inşaat ve tadilat planları ile hastalar, ziyaretçiler ve kurum çalışanları için tehdit oluşturan enfeksiyon risklerini değerlendirecek ve gerekli önlemleri alacak.

Hastanelerde enfeksiyon kontrol komitesi oluşturulması zorunlu mu olacak? Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelikte neler var?

ANTİBİYOTİK KULLANIM UYGULAMALARINI ANALİZ EDECEK Mİ?

Evet, enfeksiyon kontrol komitesi, sürveyans verileri ve eczaneden alınan antibiyotik kullanım bilgilerini analiz ederek antimikrobiyal yönetim politikalarını belirleyecek. Antibiyotik kullanımına ilişkin sonuçları yönetime raporlayacak ve ulusal sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonlar sürveyans ağına verileri girecek.

Hastanelerde enfeksiyon kontrol komitesi oluşturulması zorunlu mu olacak? Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelikte neler var?

SÜRVEYANSI PLANLAYIP SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYACAK MI?

Evet, komite, Bakanlık tarafından belirlenen ulusal sürveyans standartları doğrultusunda, yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarını dikkate alarak enfeksiyon sürveyansını planlayacak ve sürekliliğini sağlayacak. Sürveyans verilerini analiz ederek öncelikleri belirleyecek, yıllık çalışma raporunu yönetime sunacak ve gerekli durumlarda izolasyon ve hasta-ziyaretçi kısıtlamaları gibi uygulamaları takip edecek.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok

Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok
Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde

Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Onur Akın'a klip çekimleri sırasında at çarptı

Ünlü şarkıcıya klip çekimi sırasında at çarptı
Yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanına hapis cezası

Yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanına hapis cezası
Yeşilçam'ın ünlü ismi Engin Çağlar'ın vefatıyla ilgili davada yeni gelişme

Yeşilçam'ın ünlü isminin vefatıyla ilgili davada yeni gelişme
İddialar art arda geliyor! Boğaz'daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler

Yalıda grup seks iddiası! Telefon yasak, uyuşturucu serbest
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Fenerbahçe'nin yıldızı gemileri yaktı! 'Oynamak istemiyorum, ben gideceğim' demiş

Fenerbahçe'nin yıldızı gemileri yaktı! "Ben gideceğim" demiş
title