Haşim Kılıç kimdir, Haşim Kılıç hangi görevlerde bulundu?

2007–2015 yılları arasında Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüten Haşim Kılıç, bu süreçte Türkiye’nin en üst yargı organlarından birine başkanlık etmiş ve hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve temel haklar konularındaki kararlarıyla dikkat çekmiştir.

HAŞİM KILIÇ KİMDİR?

Haşim Kılıç, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olduktan sonra 1974 yılında Sayıştay Başkanlığı’nda denetçi yardımcısı olarak kamu görevine başlamıştır. Denetçi ve başdenetçi olarak görev yaptıktan sonra 1985 yılında Sayıştay üyeliğine seçilmiş, 1990 yılında ise dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanmıştır.

HUKUK KARİYERİNDE YÜKSELİŞİ

Anayasa Mahkemesi’ndeki görev sürecinde önemli pozisyonlara gelen Kılıç, 1999 ve 2003 yıllarında Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevine seçilmiştir. Bu süreç, onun yüksek yargı içerisindeki etkisini artırmış ve başkanlığa giden yolu açmıştır.

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI DÖNEMİ

Haşim Kılıç, 22 Ekim 2007 tarihinde Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine seçilmiş ve bu görevini 2015 yılına kadar sürdürmüştür. Görev süresi boyunca Türkiye’de hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve temel hak ve özgürlükler konularında verilen kritik kararlarla kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim haline gelmiştir.

GÖREVLERİ VE KARİYER BASAMAKLARI

Kılıç’ın görev yaptığı başlıca kurum ve pozisyonlar şöyle öne çıkmaktadır:

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı

Sayıştay Denetçiliği ve Başdenetçilik

Sayıştay Üyeliği

Anayasa Mahkemesi Üyeliği

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

GÖREVDEN AYRILIŞI VE SON DÖNEM

Haşim Kılıç, 2015 yılında yaş haddinden emekliye ayrılarak aktif yargı görevini sonlandırmıştır. Evli ve dört çocuk babası olan Kılıç, hukuk alanındaki kariyeri boyunca Türkiye’nin en üst yargı makamlarında görev yapmış isimlerden biri olarak değerlendirilmektedir.