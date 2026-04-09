Hasbi Dede kimdir? Hasbi Dede kaç yaşında, nereli, hangi partiden? Hasbi Dede Taciz olayı nedir?

Hasbi Dede, hem yerel siyaset hem de iş dünyasında faaliyet göstermiş bir isim olarak kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Özellikle Görele merkezli siyasi kariyeri ve son dönemde gündeme gelen dava süreci nedeniyle hakkında yapılan araştırmalar artmıştır. Peki, Hasbi Dede kimdir? Hasbi Dede kaç yaşında, nereli? Hasbi Dede Taciz olayı nedir? Bu içerikte, Hasbi Dede’nin hayatı, kariyeri ve gündemde yer alan olaylara dair doğrulanmış bilgiler detaylı şekilde ele alınmaktadır.

HASBİ DEDE KİMDİR?

Hasbi Dede, 1983 yılında Giresun’un Görele ilçesinde doğmuştur. Eğitim hayatını doğup büyüdüğü ilçede tamamlayan Dede, üniversite eğitimi için yurt dışına gitmiş ve Dublin’de siyaset bilimi alanında eğitim almıştır.

Eğitim sürecinin ardından iş dünyasına atılan Hasbi Dede, aynı zamanda spor ve siyaset alanlarında da aktif roller üstlenmiştir. Yerel düzeyde yürüttüğü çalışmalarla tanınan bir isim haline gelmiştir.

HASBİ DEDE KAÇ YAŞINDA?

1983 doğumlu olan Hasbi Dede, 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

HASBİ DEDE NERELİ?

Hasbi Dede, Giresun’un Görele ilçelidir. Hayatının büyük bir bölümünü burada geçirmiş ve siyasi kariyerini de yine bu bölgede sürdürmüştür.

HASBİ DEDE HANGİ PARTİDEN?

Hasbi Dede, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesidir.

2020 yılında CHP’ye katılan Dede, parti içerisinde çeşitli görevler üstlenmiştir. Öncelikle Görele İlçe Teşkilatı’nda Sosyal Politikalardan Sorumlu Komisyon Başkanlığı görevini yürütmüş, ardından CHP Giresun İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP tarafından Görele Belediye Başkan Adayı gösterilmiş ve seçimde %47,28 oy oranı (4.393 oy) alarak Görele Belediye Başkanı seçilmiştir.

HASBİ DEDE EVLİ Mİ?

Hasbi Dede, İclal Dede ile evlidir ve iki kız çocuğu babasıdır.

HASBİ DEDE TACİZ OLAYI NEDİR?

Hasbi Dede hakkında “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlamasıyla açılan dava süreci kamuoyuna yansımıştır. Bu davada mağdur olarak yer alan lise öğrencisi Tuana Elif Torun, dava devam ettiği sırada geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmiştir.

Söz konusu ölümlü trafik kazasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, aracı kullanan Adem Hasbaş’ın çarpma öncesinde fren yapmadığı, fren izlerinin çarpışmadan yaklaşık 4 metre sonra başladığı tespit edilmiştir. Rapora göre sürücü kusurlu bulunmuştur.