Şanlıurfa'da kar etkili oluyor, Harran Üniversitesi öğrencileri ve personeli tatil olup olmadığını merak ediyor. Kentte ulaşımda bazı aksaklıklar yaşanırken, Harran Üniversitesi yönetiminden açıklama geldi mi? Harran Üniversitesi tatil mi? 30 Aralık yarın Harran Üniversitesi kar tatili mi? Detaylar haberimizde...

Şanlıurfa'da son günlerde etkili olan kar yağışı, özellikle üniversite öğrencilerinin ve personelin gündeminde büyük yer tutuyor. Harran Üniversitesi'nin tatil olup olmadığı konusu ise merak ediliyor. Peki, Harran Üniversitesi tatil mi? 30 Aralık yarın Harran Üniversitesi kar tatili mi? Detaylar haberimizde!

30 ARALIK YARIN HARRAN ÜNİVERSİTESİ KAR TATİLİ Mİ?

30 Aralık tarihi için Harran Üniversitesi öğrencileri ve personeli, kar tatili olup olmadığını merak ediyor. Şanlıurfa'da hava şartları nedeniyle bazı kurumlar zaman zaman tatil ilan edebiliyor. Ancak, Harran Üniversitesi tarafından resmi bir duyuru gelmediği sürece herhangi bir tatil kesinleşmiş değil.

KAR TATİLİ İÇİN BEKLENEN RESMİ AÇIKLAMALAR

Kar tatili ilanları, genellikle üniversitenin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. Ayrıca yerel basın kuruluşları da tatil haberlerini anlık olarak paylaşıyor. Şanlıurfa'da kar yağışı etkisini artırsa da, resmi açıklama yapılmadan öğrencilerin ve personelin okula gitmeye devam etmesi gerekiyor.

