Hantavirüs, son yıllarda özellikle uluslararası yolculuklar, gemi seyahatleri ve küresel hareketlilikle birlikte yeniden dikkat çeken zoonotik bir virüs olarak öne çıkıyor. Arjantin’den yola çıkan ve Atlantik üzerinden Afrika kıyılarına ilerleyen Hollanda bayraklı MV Hondius yolcu gemisinde yaşanan ölüm vakaları ve ardından Singapur’da ortaya çıkan şüpheli enfeksiyonlar, hastalığın küresel sağlık güvenliği açısından önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Peki, Hantavirüs hangi ülkelerde görüldü? Hantavirüs Türkiye'de var mı, kaç ülkede görüldü? Detaylar...

HANTAVİRÜS KAÇ ÜLKEDE GÖRÜLDÜ?

Hantavirüs, dünya genelinde çok geniş bir coğrafyada görülen bir virüstür ve kesin bir “ülke sayısı” vermek yerine bölgesel dağılım üzerinden değerlendirilir. Mevcut epidemiyolojik verilere göre hantavirüs vakaları:

Kuzey Amerika (özellikle ABD ve Kanada)

Güney Amerika (Arjantin, Şili, Brezilya, Uruguay ve çevresi)

Avrupa’nın bazı bölgeleri (Almanya, Fransa, İskandinav ülkeleri, Balkanlar ve Doğu Avrupa)

Asya (Çin, Kore Yarımadası, Rusya’nın Asya kısmı)

Afrika’nın bazı alt bölgeleri (seyrek ve sınırlı raporlar)

şeklinde çok kıtaya yayılan bir dağılım göstermektedir.

Özellikle Güney Amerika’da görülen Andes virüsü türü daha ağır klinik tablolarla ilişkilendirilirken, Avrupa ve Asya’da görülen türler genellikle kemirgen kaynaklı enfeksiyonlarla ilişkilidir.

MV Hondius vakası gibi uluslararası taşımacılık zincirlerinde görülen şüpheli enfeksiyonlar, hastalığın sınır aşan doğasını yeniden ortaya koymaktadır.

HANTAVİRÜS HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Hantavirüsün tespit edildiği ülkeler, yıllara göre değişmekle birlikte oldukça geniştir. Sağlık otoritelerinin raporlarına göre virüs veya benzeri hantavirus türleri şu ülkelerde kayıtlara geçmiştir:

Amerika kıtası: ABD, Kanada, Arjantin, Şili, Brezilya, Bolivya

Avrupa: Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Norveç, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya

Asya: Çin, Güney Kore, Japonya, Rusya

Diğer bölgeler: Bazı Afrika ülkelerinde sınırlı serolojik bulgular ve şüpheli vakalar

MV Hondius gemisi olayında ise farklı ülkelerden yolcuların bulunması (23 farklı ülke vatandaşının aynı gemide seyahat etmesi), hastalığın “çok uluslu temas zinciri” oluşturabileceğini göstermiştir.

Singapur’da karantinaya alınan iki kişinin durumu da, virüs şüphesinin uluslararası sağlık protokollerini devreye soktuğunu göstermektedir. Test sonuçları beklenirken, temaslı takibi ve 30 güne kadar uzatılabilen karantina uygulamaları devam etmektedir.

HANTAVİRÜS TÜRKİYE'DE VAR MI?

Türkiye’de hantavirüs, diğer bazı bölgelere kıyasla çok daha nadir görülen bir enfeksiyon olarak değerlendirilmektedir. Ancak bu, tamamen yok olduğu anlamına gelmez.