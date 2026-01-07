Hangi bebek maması toplatılıyor?

Söz konusu gelişmeler, "Nestlé SMA bebek maması toplatılıyor mu?" sorusunu gündeme taşırken, özellikle Almanya ve Avusturya'daki uygulamalar dikkat çekti. Nestlé, Almanya'da bebek formüllerinde tespit edilme ihtimali bulunan "cereulide" adlı toksin riski nedeniyle BEBA ve ALFAMINO markalarına ait bazı serileri gönüllü geri çağırma kapsamına aldı. Avusturya'da da aynı gerekçeyle belirlenen parti numaraları satıştan kaldırıldı. Her iki ülkede sağlık otoriteleri aileleri bilgilendirerek durumu "potansiyel risk" olarak tanımladı. Yetkililer, şu ana kadar bu ürünlerle bağlantılı doğrulanmış herhangi bir sağlık sorunu bildirilmediğini vurguladı. Gelişmelerin ardından "Türkiye'de Nestlé SMA mamaları toplatılacak mı?" sorusu da merak konusu oldu.

SMA MAMA TOPLATILIYOR MU?

Son günlerde ebeveynlerin en çok merak ettiği konuların başında SMA bebek mamalarının toplatılıp toplatılmadığı geliyor. Nestlé bünyesinde üretilen bazı bebek maması ve devam sütü ürünleriyle ilgili Avrupa'da alınan geri çağırma kararları, Türkiye'deki aileleri de endişelendirdi. Özellikle Almanya ve Avusturya'da yaşanan gelişmeler sonrası gözler şirketten gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

ALMANYA VE AVUSTURYA'DA TOKSİN ŞÜPHESİ

Nestlé, Almanya ve Avusturya'da satılan bazı bebek maması serilerinde "cereulide" adı verilen bakteriyel toksin şüphesi nedeniyle gönüllü geri çağırma süreci başlattı. Avusturya sağlık yetkilileri bu adımı, şirketin ülkedeki en kapsamlı geri çağırma uygulamalarından biri olarak tanımladı. Yetkililer, söz konusu toksinin yüksek ısıya karşı dayanıklı olduğuna dikkat çekerek ebeveynlerin ürün kullanımında son derece dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Şu ana kadar her iki ülkede de ürünlerle doğrudan bağlantılı doğrulanmış bir sağlık vakası bildirilmediği belirtildi. Ancak önlem amaçlı olarak belirli parti numaralarına sahip ürünler raflardan kaldırıldı.

NESTLÉ SMA MAMA NEDEN TOPLATILIYOR?

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre geri çağırma kararının temelinde, üretim sürecinde oluşma ihtimali bulunan mikrobiyolojik riskler yer alıyor. Özellikle Hollanda'daki üretim hattı kaynaklı olabileceği değerlendirilen bu durum nedeniyle, belirli serilerde önleyici adımlar atıldığı ifade edildi.

Nestlé yetkilileri, bu sürecin ihtiyati ve gönüllü bir uygulama olduğunu, bebek sağlığını korumanın şirket için öncelik taşıdığını belirtti.

SMA MAMA TÜRKİYE'DE TOPLATILIYOR MU?

Türkiye'de ise Nestlé, SMA Optipro 1 serisine ait belirli parti numaraları için tüketicileri bilgilendirdi. Şirket, resmi kanallar üzerinden yaptığı duyuruda ailelerden ürün ambalajlarındaki parti kodlarını kontrol etmelerini ve listede yer alan ürünleri kullanmamalarını istedi. Bu mamaların bir kısmının Haziran ayına kadar piyasada bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

Yetkililer, Türkiye'de şu ana kadar bu ürünlere bağlı olumsuz bir sağlık bildirimi yapılmadığını özellikle vurguladı.

NESTLÉ TÜRKİYE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Nestlé Türkiye tarafından yapılan açıklamada, geri çağırma sürecinin tamamen tüketici güvenliğini sağlama amacı taşıdığı belirtildi. Açıklamada, ebeveynlerin endişe etmemesi gerektiği, yalnızca belirtilen parti numaralarına sahip ürünlerin kapsama dahil olduğu ifade edildi.

Şirket, tüketicilere ürün iadesi konusunda destek sağlanacağını ve sürecin şeffaf şekilde yürütüldüğünü duyurdu.

AİLELERE UYARI: PARTİ NUMARALARINI KONTROL EDİN

Uzmanlar ve yetkililer, ebeveynlerin panik yapmadan ancak dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor. Evde bulunan ürünlerin parti bilgileri mutlaka kontrol edilmeli, şüpheli ürünler kullanılmamalı ve gerekli durumlarda iade süreci başlatılmalı.

Gelişmeler yakından takip edilirken, Nestlé'nin yeni bir açıklama yapıp yapmayacağı da merak konusu olmaya devam ediyor.