Hangi bakan yardımcıları görevden alındı, yerlerine kim atandı? Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bakan yardımcıları neden görevden alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete'de çok sayıda atama kararı yer aldı. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alınırken; yerlerine Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tunçay ve Sedat Ayyıldız atandı. İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Mehmet Sağlam yerine ise Ali Çelik, Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir getirildi.

