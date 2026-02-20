Haberler

Hangi bakan yardımcıları görevden alındı, yerlerine kim atandı? Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bakan yardımcıları neden görevden alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda çok sayıda bakan yardımcısı değişti. Hangi bakan yardımcıları görevden alındı, yerine kim atandı? Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bakan yardımcıları neden görevden alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete'de çok sayıda atama kararı yer aldı. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alınırken; yerlerine Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tunçay ve Sedat Ayyıldız atandı. İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Mehmet Sağlam yerine ise Ali Çelik, Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir getirildi.

ADALET BAKANLIĞI'NDA KRİTİK ATAMALAR

Geçtiğimiz hafta Akın Gürlek'in bakan olarak atandığı Adalet Bakanlığı 4 bakan yardımcısı değişti. Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alınırken; yerlerine Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tunçay ve Sedat Ayyıldız atandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 3 BAKAN YARDIMCISI DEĞİŞTİ

İçişleri Bakanlığı'nda da bakan yardımcıları değişti. Yayınlanan karara göre,Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Mehmet Sağlam yerine Ali Çelik, Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir getirildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
