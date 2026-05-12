Hande Erçel ajansından ayrıldı mı, ID İletişim'den ayrıldı mı? Hande Erçel Ayşe Barım'ın menajerlik şirketini takipten çıktı mı, neden?

Sosyal medyada son günlerde dikkat çeken gelişmeler, Hande Erçel’in menajerlik ilişkilerinde bir değişim olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle ID İletişim ve Ayşe Barım ile ilgili bazı sosyal medya hareketleri sonrası “ayrılık iddiası” yeniden konuşulmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HANDE ERÇEL ID İLETİŞİMDEN AYRILDI MI?

Son günlerde sosyal medyada ortaya çıkan hareketlilik, Hande Erçel ile menajerlik ajansı ID İletişim arasında bir ayrılık yaşanıp yaşanmadığı sorusunu gündeme taşıdı. İddialara göre ünlü oyuncunun, hem ajansın hem de stil danışmanı İnan Kırdemir’in sosyal medya hesaplarını takipten çıkması dikkat çekti. Ayrıca ID İletişim’in resmi profilinde Erçel’e ait bilgilerin yer almaması da bu söylentileri güçlendirdi. Ancak konuya ilişkin taraflardan yapılmış doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle ayrılık iddiaları şimdilik netlik kazanmış değil.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel, Türkiye’de televizyon ve dijital platform projeleriyle geniş bir tanınırlık elde eden oyuncu ve eski modeldir. Kariyerine 2010’lu yılların başında adım atan Erçel, özellikle romantik komedi ve drama türündeki dizilerdeki performansıyla öne çıkmıştır. “Güneşin Kızları”, “Aşk Laftan Anlamaz” ve “Sen Çal Kapımı” gibi yapımlardaki rolleriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

HANDE ERÇEL KAÇ YAŞINDA?

Hande Erçel, 24 Kasım 1993 doğumludur ve 32 yaşındadır.

HANDE ERÇEL NERELİ?

Hande Erçel, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde dünyaya gelmiştir. Çocukluk ve gençlik yıllarının bir kısmını bu bölgede geçirmiştir.

HANDE ERÇEL'İN KARİYERİ

Hande Erçel, kariyerine ilk olarak modellik yaparak başlamış ve kısa sürede televizyon dünyasına geçiş yaparak Türkiye’nin en popüler oyuncularından biri haline gelmiştir. 2012 yılında katıldığı güzellik yarışmasında derece elde etmesi, onun medya ve eğlence sektöründe tanınmasında önemli bir rol oynamıştır.

Oyunculuk kariyerine ilk olarak “Çalıkuşu” ve “Hayat Ağacı” gibi dizilerde küçük rollerle adım atan Erçel, bu projeler sayesinde kamera karşısında deneyim kazanmıştır. Gerçek anlamda çıkışını ise 2015 yılında yayınlanan “Güneşin Kızları” dizisinde canlandırdığı Selin Yılmaz karakteriyle yapmış ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Bu başarının ardından romantik komedi türündeki yapımlara yönelen Erçel, “Aşk Laftan Anlamaz” dizisinde Burcu Özberk ile başrolü paylaşarak büyük bir popülerlik kazanmıştır. Dizi hem Türkiye’de hem de yurt dışında ilgi görerek oyuncunun tanınırlığını artırmıştır.

2020 yılında “Sen Çal Kapımı” dizisinde Kerem Bürsin ile başrol oynayan Erçel, Eda Yıldız karakteriyle kariyerinin en büyük uluslararası çıkışını yapmıştır. Bu proje sayesinde birçok ülkede geniş bir hayran kitlesine ulaşmış ve global bir ün kazanmıştır.

Son yıllarda televizyon ve dijital platform projelerinde yer almaya devam eden Erçel, aynı zamanda moda ve kozmetik sektöründe global markaların reklam yüzü olarak kariyerini sürdürmektedir.