Hamburg Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda? Hamburg vs Bayer Leverkusen nereden CANLI izlenir?
HAMBURG – BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Almanya Bundesliga'da Hamburg ile Bayer Leverkusen'in karşı karşıya geleceği mücadele futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kritik karşılaşma, S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
HAMBURG – BAYER LEVERKUSEN MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEME BİLGİLERİ
Hamburg ile Bayer Leverkusen arasındaki Bundesliga mücadelesi, S Sport Plus platformu üzerinden şifreli yayınla izlenebilecek. Karşılaşma, Türksat uydusu ve internet erişimi olan dijital platformlar aracılığıyla takip edilebilecek.
HAMBURG – BAYER LEVERKUSEN MAÇI TİVİBU SPOR 3 CANLI İZLEME BİLGİLERİ
Müsabaka aynı zamanda Tivibu Spor 3 kanalında da futbolseverlerle buluşacak. Tivibu aboneleri, 80 numaralı kanal üzerinden ve internet yayını aracılığıyla karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.
HAMBURG – BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?
Hamburg ile Bayer Leverkusen arasındaki Bundesliga karşılaşması, 13 Ocak Salı günü oynanacak.
HAMBURG – BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Zorlu mücadele, 22.30'da başlayacak.
HAMBURG – BAYER LEVERKUSEN MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Hamburg ve Bayer Leverkusen'in kozlarını paylaşacağı Almanya Bundesliga mücadelesi, Hamburg'da bulunan Volksparkstadion'da oynanacak.