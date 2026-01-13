Hamburg Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda? Hamburg vs Bayer Leverkusen nereden CANLI izlenir?

Bundesliga heyecanında Hamburg ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor. Bu önemli karşılaşmayı canlı izlemek isteyen izleyiciler, yayın saati, yayıncı kuruluş ve müsabakanın ücretsiz izlenip izlenemeyeceği gibi detayları merak ediyor. Hamburg – Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda ekranlara gelecek, mücadele canlı yayınla nereden takip edilebilir?

HAMBURG – BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'da Hamburg ile Bayer Leverkusen'in karşı karşıya geleceği mücadele futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kritik karşılaşma, S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HAMBURG – BAYER LEVERKUSEN MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Hamburg ile Bayer Leverkusen arasındaki Bundesliga mücadelesi, S Sport Plus platformu üzerinden şifreli yayınla izlenebilecek. Karşılaşma, Türksat uydusu ve internet erişimi olan dijital platformlar aracılığıyla takip edilebilecek.

HAMBURG – BAYER LEVERKUSEN MAÇI TİVİBU SPOR 3 CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Müsabaka aynı zamanda Tivibu Spor 3 kanalında da futbolseverlerle buluşacak. Tivibu aboneleri, 80 numaralı kanal üzerinden ve internet yayını aracılığıyla karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

HAMBURG – BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Hamburg ile Bayer Leverkusen arasındaki Bundesliga karşılaşması, 13 Ocak Salı günü oynanacak.

HAMBURG – BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadele, 22.30'da başlayacak.

HAMBURG – BAYER LEVERKUSEN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hamburg ve Bayer Leverkusen'in kozlarını paylaşacağı Almanya Bundesliga mücadelesi, Hamburg'da bulunan Volksparkstadion'da oynanacak.