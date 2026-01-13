Haberler

Hamburg Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda? Hamburg vs Bayer Leverkusen nereden CANLI izlenir?

Hamburg Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda? Hamburg vs Bayer Leverkusen nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Bundesliga'da Hamburg ile Bayer Leverkusen kritik bir mücadelede kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, maçın saat kaçta başlayacağını, hangi yayıncı tarafından ekrana getirileceğini ve karşılaşmanın şifresiz yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Peki Hamburg – Bayer Leverkusen mücadelesi hangi kanalda yayınlanacak, maç canlı olarak nereden izlenebilecek?

Bundesliga heyecanında Hamburg ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor. Bu önemli karşılaşmayı canlı izlemek isteyen izleyiciler, yayın saati, yayıncı kuruluş ve müsabakanın ücretsiz izlenip izlenemeyeceği gibi detayları merak ediyor. Hamburg – Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda ekranlara gelecek, mücadele canlı yayınla nereden takip edilebilir?

HAMBURG – BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'da Hamburg ile Bayer Leverkusen'in karşı karşıya geleceği mücadele futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kritik karşılaşma, S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HAMBURG – BAYER LEVERKUSEN MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Hamburg ile Bayer Leverkusen arasındaki Bundesliga mücadelesi, S Sport Plus platformu üzerinden şifreli yayınla izlenebilecek. Karşılaşma, Türksat uydusu ve internet erişimi olan dijital platformlar aracılığıyla takip edilebilecek.

HAMBURG – BAYER LEVERKUSEN MAÇI TİVİBU SPOR 3 CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Müsabaka aynı zamanda Tivibu Spor 3 kanalında da futbolseverlerle buluşacak. Tivibu aboneleri, 80 numaralı kanal üzerinden ve internet yayını aracılığıyla karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

HAMBURG – BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Hamburg ile Bayer Leverkusen arasındaki Bundesliga karşılaşması, 13 Ocak Salı günü oynanacak.

HAMBURG – BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadele, 22.30'da başlayacak.

HAMBURG – BAYER LEVERKUSEN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hamburg ve Bayer Leverkusen'in kozlarını paylaşacağı Almanya Bundesliga mücadelesi, Hamburg'da bulunan Volksparkstadion'da oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

Trump'tan İran'daki gösterileri daha da alevlendirecek sözler
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı

Merakla beklenen veri açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Selçuk Şahin'in Guendouzi transferi için söylediği şey Fenerbahçelileri kızdırdı

Guendouzi transferi için söylediği şey Fenerlileri epey kızdırdı
Ödüllü narkotik polisi eroin sevkiyatından 26 yıl hapis aldı

Ödüllü polisin gerçek yüzü bambaşka çıktı! Artık hapiste çürüyecek
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk'ün göreve iadesinde sakınca yoktur

MHP'nin ağır topundan, bu iki isim için ezber bozan çıkış
Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap

Başkan adaylığı iddiaları için resmi açıklama