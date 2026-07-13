Haluk Levent SON DAKİKA! Haluk Levent açıklamasında ne dedi? Haluk Levent X hesabında ne paylaştı?

Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunun yakından takip ettiği süreçte yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan sanatçı Haluk Levent, sosyal medya platformu X üzerinden ilk açıklamasını paylaştı. Peki, Haluk Levent açıklamasında ne dedi? Haluk Levent X hesabında ne paylaştı? Detaylar...

HALUK LEVENT SON DAKİKA!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent, gözaltı sürecinin ardından kamuoyuna ilk açıklamasını X hesabı üzerinden yaptı.

Paylaşımında, soruşturma kapsamında Ahbap Derneği ile kendi kişisel borç-alacak ilişkilerinin ilişkilendirilmeye çalışıldığını ifade eden Levent, bu duruma itiraz ettiğini belirtti.

Haluk Levent, açıklamasında gözaltına alınmadan önce İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ile iletişime geçtiğini ve son 15 gündür de aynı konuda her gün mesaj göndermeye devam ettiğini söyledi. Sanatçı, Ahbap Derneği'nin deprem sürecinden bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin denetlenmesini talep ettiğini ifade etti.

Paylaşımında ayrıca denetim sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istediğini belirten Levent, Ahbap Derneği'nin kişisel mali ilişkileriyle ilişkilendirilmemesi gerektiğini dile getirdi.

HALUK LEVENT AÇIKLAMASINDA NE DEDİ?

Haluk Levent, kamuoyuna yönelik açıklamasında şu ifadeleri kullandığını aktardı:

Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj gönderdiğini belirten Levent, yaklaşık 15 gündür de aynı konuda her gün mesaj attığını ifade etti.

Açıklamasında, "Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin." ifadelerini kullandığını aktaran Levent, yaşanan süreçte gerçeğin ortaya çıkmasının zaman alabileceğini ancak sonunda haklılıklarının ortaya çıkacağını savundu.

Sanatçı ayrıca, kişisel borç-alacak ilişkilerinin Ahbap Derneği ile bağlantılı olmadığını bir kez daha vurgulayarak bu iki konunun birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

HALUK LEVENT X HESABINDA NE PAYLAŞTI?

Haluk Levent'in X hesabından yaptığı paylaşımda, soruşturma sürecine ilişkin değerlendirmelerinin yanı sıra ilerleyen günlerde yeni açıklamalar yapacağını belirten ifadeler de yer aldı.

Paylaşımında, "Sevgili dostlarım, asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız." sözlerine yer veren Levent, ilerleyen süreçte kamuoyuyla yeni bilgiler paylaşacağını ifade etti.

Açıklamasının sonunda ise kişisel borç-alacak ilişkileri ile Ahbap Derneği'nin faaliyetlerinin birbirinden bağımsız olduğunu yeniden vurgulayan sanatçı, "Tekrar belirteyim: Kişisel borç-alacak ilişkilerimde Ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Zaman her şeyi gösterecek." ifadelerini kullandı.

Haluk Levent'in X hesabından yaptığı bu açıklama, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürecinde kamuoyuna yaptığı ilk resmi değerlendirme olarak kayıtlara geçti. Sürece ilişkin resmi makamlar tarafından yapılacak yeni açıklamalar ve soruşturmanın seyri kamuoyu tarafından takip edilmeyi sürdürüyor.