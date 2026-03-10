Haberler

Halk arasında milli sporumuz olarak adlandırılan alışkanlık hangisidir?

Halk arasında milli sporumuz olarak adlandırılan alışkanlık hangisidir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz'la Joker, her bölümde izleyicilere yöneltilen sorularla gündem olmayı sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayın sonrası sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılarak büyük merak uyandırıyor. Halk arasında milli sporumuz olarak adlandırılan alışkanlık hangisidir?

Beyaz'la Joker programında sorulan sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren format, hem ekran başında hem de internette en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Halk arasında milli sporumuz olarak adlandırılan alışkanlık hangisidir?

HALK ARASINDA MİLLİ SPORUMUZ OLARAK ADLANDIRILAN ALIŞKANLIK HANGİSİDİR?

Balkondan yumurta fırlatmak

Veresiye yazdırmak

İnşaat seyretmek

Borç alıp geri vermemek

Cevap :İnşaat seyretmek

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor

Liverpool kaderinden yine kaçamadı
Beyaz Saray: Trump İran'da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek

Trump'ı üstü kapalı yalanlıyorlar! Beyaz Saray'dan İran açıklaması
Almanya Başbakanı Merz: İran hedeflerinin çoğunu paylaşıyoruz

"İran hedeflerini Trump'a söylüyoruz ama..."
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
İsrail'in kritik istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi

Kritik İsrail istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi
Kyle Walker'den Dünya Kupası öncesi şok karar

Dünya Kupası öncesi herkesi şok etti
İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
ABD'li bakan önce paylaştı, sonra sildi! Çok konuşulacak Hürmüz yalanı

ABD'li bakan önce paylaştı, sonra sildi! Çok konuşulacak Hürmüz yalanı
Irak, İHA'lara karşı kullanılacak savunma sistemi satın alacak

Komşuda İran önlemi! Yetki verildi