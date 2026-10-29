Halef neden yok, final mi yaptı, bitti mi? Halef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, 29 Ekim Perşembe bu akşam Halef yeni bölüm yok mu?

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Halef : Köklerin Çağrısı, 29 Ekim 2026 Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Now, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayın akışında değişikliğe giderek saat 20.00’de Atatürk 2 filmini ekrana taşıyacak. Dizi final yapmadı; Halef’in yeni bölümünün haftaya perşembe yayınlanması bekleniyor. İşte Halef’e dair bilinenler.

HALEF NEDEN YOK?

Halef : Köklerin Çağrısı, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle NOW’un yayın akışında yapılan değişiklik sebebiyle bu akşam yeni bölümüyle yayınlanmayacak. Kanal, dizinin yayın saatinde 29 Ekim’e özel olarak Atatürk 2 filmine yer veriyor.

HALEF FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Hayır. Halef: Köklerin Çağrısı final yapmadı ve dizinin sona erdiğine dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Dizinin bu hafta ekranda olmaması, yalnızca bayram nedeniyle yapılan yayın akışı değişikliğinden kaynaklanıyor.

HALEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Halef: Köklerin Çağrısı’nın yeni bölümünün, haftaya perşembe, 5 Kasım 2026’da NOW ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Yayın saatinde değişiklik olması ihtimaline karşı izleyicilerin NOW’un güncel yayın akışını takip etmesi öneriliyor.

29 EKİM PERŞEMBE NOW YAYIN AKIŞI

NOW’un 29 Ekim akşamı yayın akışında saat 20.00’de Atatürk 2 filmi yer alıyor. Yayın akışında saat 23.00’te Halef: Köklerin Çağrısı görünse de, bu akşam dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

ATATÜRK 2 FİLMİ NE ANLATIYOR?

Atatürk 2, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını konu alan filmin ikinci bölümü olarak izleyiciyle buluşuyor. Film, Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak NOW ekranlarında yayınlanıyor.

HALEF HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Halef: Köklerin Çağrısı, her perşembe akşamı NOW ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin önceki bölümleri ise NOW’un resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden izlenebiliyor.