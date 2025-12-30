Hakkari okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba Hakkari'de okul yok mu (KAR TATİLİ – HAKKARİ VALİLİĞİ)?

Kar yağışının giderek etkisini artırmasıyla birlikte, öğrenciler ve aileler bugün derslerin yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu için art arda yayımladığı yoğun kar ve buzlanma uyarıları, bazı illerde eğitim faaliyetlerinde aksama yaşanabileceği ihtimalini güçlendirdi. Bu kapsamda gözler Hakkari'de okulların tatil edilip edilmediğine çevrildi.

BUGÜN OKULLARDA EĞİTİME ARA VAR MI?

Türkiye genelinde etkisini giderek artıran kar yağışı, öğrenciler ve veliler arasında tatil beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü bazı illerde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmişti. Yeni günde benzer bir karar alınıp alınmadığı ise merak konusu oldu.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR, GÖZLER VALİLİK AÇIKLAMALARINDA

Kent merkezleri ve ilçelerde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sonrası, kamuoyunun dikkati yeniden valiliklerden yapılacak açıklamalara çevrildi. 30 Aralık Salı günü için bazı illerde eğitime ara verildiğine ilişkin resmi duyurular gelmeye başladı. Yetkililer, hava koşullarının seyrine göre yeni kararların alınabileceğini belirtirken; buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Hakkari ili için şu ana kadar eğitim-öğretime ara verildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Kentteki öğrenciler ve veliler, olası bir karar için yetkililerden gelecek duyuruları yakından takip ediyor.