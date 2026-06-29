Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2026?

2026 hakimlik mülakatlarına katılan adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Sürecin tamamlanmasının ardından açıklanması beklenen sonuçlar, adayların kariyer planlaması açısından büyük önem taşıyor.

HAKİMLİK VE SAVCILIK YARDIMCILIĞI MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Adalet sisteminin en önemli aşamalarından biri olan hakimlik ve savcılık yardımcılığı sürecinde adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Ankara’da tamamlanan sözlü sınavların ardından binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda.

MÜLAKAT SONUÇLARI HENÜZ AÇIKLANMADI

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 yılı hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları henüz ilan edilmedi. Sınav komisyonlarının aday dosyaları, mülakat tutanakları ve değerlendirme süreçleri üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir takvim paylaşılmış değil. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların duyurulması bekleniyor.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Adayların nihai başarı puanı; yazılı sınav, sözlü mülakat performansı ve güvenlik soruşturması sonuçları birlikte değerlendirilerek oluşturuluyor. Bu kapsamlı inceleme süreci nedeniyle sonuçların açıklanması belirli bir zaman alabiliyor.