Hakim savcı atamaları 2025 tam liste! 10 Aralık Çarşamba HSK atama kararları!

HSK tarafından açıklanan atama kararlarıyla, çeşitli yargı birimlerine yeni hakimler ve cumhuriyet savcıları görevlendirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, adli teşkilatta yapılan güncel düzenlemeleri gözler önüne serdi.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU (HSK) NEDİR?

Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK), Türkiye'de yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını güvence altına almak amacıyla görev yapan anayasal bir kurumdur. Kurul; hâkim ve savcıların mesleğe kabulü, atanması, görev yerlerinin belirlenmesi, disiplin süreçlerinin yürütülmesi ve denetim faaliyetleri gibi birçok temel konuda yetkilidir. HSK'nın yapısı; Genel Kurul, Birinci Daire, İkinci Daire, Genel Sekreterlik ve Teftiş Kurulu olmak üzere beş temel birimden oluşur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ

HSK'nın en yetkili karar organı olan Genel Kurul, yargı sisteminin işleyişine yön veren stratejik kararları alır. Genel Kurulun başlıca görevleri şöyledir:

• Başkanvekilini ve daire başkanlarını seçmek

• Daireler tarafından alınan kararlara yapılan itirazları değerlendirmek

• Daireler arasındaki görev uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak

• Yargı mensuplarına ilişkin etik ilkeleri belirlemek

• Kurul üyeleriyle ilgili disiplin ve soruşturma süreçlerini yürütmek

• Mahkemelerin kurulması, kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesiyle ilgili teklifleri sonuçlandırmak

• Yargıtay ve Danıştay üyelerini seçmek

• Genel Sekreter adaylarını belirleyip atanma sürecini tamamlamak

• Hâkim ve savcıların mesleğe kabulü, atama, nakil, disiplin ve görevden uzaklaştırma işlemlerine dair yönetmelikleri hazırlamak

• Kurulun stratejik planını onaylamak ve uygulamayı takip etmek

• Görev alanına giren kanun taslaklarına ilişkin görüş bildirmek

BİRİNCİ DAİRENİN GÖREVLERİ

Birinci Daire, hâkim ve savcıların özlük ve mesleki işlemlerine ilişkin kararların alındığı birimdir. Bu dairenin temel görevleri şunlardır:

• Hâkim ve savcıların atama, nakil ve geçici yetkilendirme işlemlerini yürütmek

• Kadro dağılımı ile müstemir yetki planlamasını yapmak

• Meslek içi eğitim programlarına katılım izinlerini değerlendirmek

• Yargı mensuplarıyla ilgili yapılan şikâyetleri incelemek

• Görev sırasında işlenen suç iddialarını araştırmak

• Staj mahkemelerini belirlemek ve iş dağılımını düzenlemek

• Genel Kurul tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

İKİNCİ DAİRENİN GÖREVLERİ

İkinci Daire, hâkim ve savcıların mesleki gelişim, performans ve disiplin süreçlerini yönetir. Görev alanına giren başlıca konular şöyledir:

• Yükselme, birinci sınıfa ayrılma ve meslekte kalma işlemlerini yürütmek

• Disiplin ve suç soruşturmalarına ilişkin kararları vermek

• Görevden uzaklaştırma veya geçici görevlendirme kararı almak

• Hâkim ve savcı adaylarını mesleğe kabul etmek

• Meslekten çekilme veya görevin sona ermesine ilişkin işlemleri sonuçlandırmak

• Genel Kurulun verdiği ek görevleri yerine getirmek

GENEL SEKRETERLİK VE GÖREVLERİ

Genel Sekreterlik, Kurulun idarî ve malî tüm işlemlerinin yürütüldüğü birimdir. Genel Sekreter, Genel Kurul tarafından önerilen üç aday arasından Başkan tarafından atanır. Birimde; genel sekreter yardımcıları ve tetkik hâkimleri görev yapar. Görevleri şunlardır:

• Kurulun yazışma ve büro işlemlerini yürütmek

• Kurulun hukuki süreçlerini avukatlar aracılığıyla takip etmek

• Hâkim ve savcıların sicil ve özlük dosyalarını düzenlemek

• Arşiv ve evrak işlerini yürütmek

• Mali hizmetler ve strateji geliştirme çalışmalarını gerçekleştirmek

• İzin, emeklilik ve diğer özlük işlemlerini yürütmek

• UYAP üzerinden gerçekleştirilen işlemleri koordine etmek

TEFTİŞ KURULU VE GÖREVLERİ

Teftiş Kurulu, hâkim ve savcıların görevlerini mevzuata uygun biçimde yapıp yapmadığını denetleyen birimdir. Teftiş Kurulu Başkanı, yardımcıları ve müfettişlerden oluşur. Müfettişler, en az beş yıl hâkimlik veya savcılık deneyimine sahip kişiler arasından seçilir. Kurulun görevleri:

• Yargı mensuplarının görevlerini hukuka uygun şekilde yürütüp yürütmediğini denetlemek

• Görev sırasında suç veya etik ihlal olup olmadığını araştırmak

• Uygulamada görülen sorunları tespit ederek çözüm önerileri hazırlamak

• Kanunlarla veya Kurul tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

YENİ ATAMA KARARI

Resmî Gazete'de yayımlanan Hâkimler ve Savcılar Kurulu Atama Kararı ile pek çok hâkim ve savcının görev yerleri yeniden düzenlenmiştir. Yapılan atamalar, ülke genelindeki yargı birimlerinde işleyişin güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve adlî süreçlerin daha etkin yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.

